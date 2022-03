BOREO OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.3.2022 klo 9.00

KUTSU BOREO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Boreo Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen (”Yhtiökokous”), joka pidetään torstaina 19.4.2022 klo 10.00 Yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Ansatie 5, 01740 Vantaa.

Koronavirustilanteen aiheuttaman tartuntariskin minimoimiseksi Boreo Oyj:n hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista ja eräistä muista laeista annetun lain (375/2021) nojalla. Hallitus on päättänyt poikkeuslain sallimalla tavalla, että Yhtiökokous pidetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla Yhtiön osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden turvaamiseksi.

Kokoukseen voi osallistua ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon tämän kokouskutsun ja Yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Osakkeenomistajat, jotka ovat ilmoittautuneet kokoukseen, voivat seurata kokousta suorana videolähetyksenä ja esittää kysymyksiä tai kommentteja chat-toiminnon kautta. Osallistuminen videolähetykseen tai kysymysten tai kommenttien esittäminen chat-toiminnon kautta ei tarkoita osakkeenomistajan virallista osallistumista Yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan kysely- ja puheoikeuden käyttämistä kokouksessa. Vastaavasti kysymykset, joita esitetään chat-toiminnon kautta, eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti esitettyjä kysymyksiä. Lain mukaiset kysymykset tulee esittää ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla. Yhtiökokouksen jälkeen videointi jatkuu erillisenä kysymys- ja vastauslähetyksenä, jossa Yhtiön edustajat keskustelevat chat-toiminnon kautta tulleista kysymyksistä ja kommenteista. Tämä kysymys- ja vastauslähetys kestää enintään tunnin, eikä se ole osa Yhtiökokousta.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Kokouksen avaaminen



2 Kokouksen järjestäytyminen



Kokouksen puheenjohtajana toimii OTK Antti Ikonen. Mikäli Ikosella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Yhtiön talousjohtaja Aku Rumpunen. Mikäli Rumpusella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää rooleihin parhaaksi katsomansa henkilön.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

5 Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat ilmoittautuneet kokoukseen tämän kutsun mukaisesti ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 §:n ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua Yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6 Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen



Toimitusjohtajan katsaus

Koska Yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, Yhtiön 18.3.2022 julkistama hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus katsotaan esitetyksi Yhtiökokoukselle. Julkaisut ovat nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.boreo.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2022.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 0,21 euroa/osake osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.4.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 29.4.2022.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään toisesta osinkoerästä, joka voi olla enintään 0,21 euroa/osake sekä päättämään muista osingonmaksuun liittyvistä ehdoista, kuten osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän vuoden 2022 aikana.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Koska Yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, Yhtiön 18.3.2022 julkistama palkitsemisraportti katsotaan esitetyksi Yhtiökokoukselle. Palkitsemisraportti on saatavilla Yhtiön internetsivuilla:

https://www.boreo.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2022



Päätös palkitsemisraportista on neuvoa-antava.

11 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely



Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen 15.4.2021 hyväksymään palkitsemispolitiikkaan joitakin muutoksia Yhtiökokouksen neuvoa-antavaa käsittelyä varten. Koska Yhtiökokoukseen voi osallistua vai ennakollisesti, päivitetty palkitsemispolitiikka katsotaan esitetyksi Yhtiökokoukselle. Päivitetty palkitsemispolitiikka on tämän kutsun liitteenä sekä Yhtiön internetsivuilla:

https://www.boreo.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2022



Päätös palkitsemispolitiikan kannattamisesta on neuvoa-antava.

12 Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen



Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 72,6 prosenttia Yhtiön äänistä ja osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa Yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkiona 4.000 euroa kuukaudessa ja että hallituksen jäsenelle maksetaan hallituspalkkiona 2.000 euroa kuukaudessa.

Lisäksi hallituksen valiokuntien puheenjohtajana toimiville ehdotetaan palkkioita seuraavasti: tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkion lisäksi puheenjohtajapalkkiota 1.000 euroa kuukaudessa ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkion lisäksi puheenjohtajapalkkiota 500 euroa kuukaudessa.

Lisäksi mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen jäsenelle ja valiokunnan jäsenelle maksetaan 500 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta.

Lisäksi osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 72,6 prosenttia Yhtiön äänistä ja osakkeista, ehdottavat, että hallituspalkkioiden yhteismäärästä (brutto) seuraavaan yhtiökokoukseen saakka noin 40 % maksetaan Yhtiön osakkeina luovuttamalla Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja 60 % rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa siitä, kun Boreo Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.3.2022 on julkaistu käyttäen osakkeen arvona osavuosikatsausta edeltävän ja seuraavan viikon kaupankäynnillä painotettua keskikurssia. Lisäksi ehdotetaan, että Boreo Oyj korvaa osakekaupoista aiheutuvat transaktiokulut ja sovellettavaan varainsiirtoveroon liittyvät kustannukset. Palkkiona saatuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Mikäli palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun Yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan rahana.

Matkakorvaukset maksetaan Verohallituksen voimassaolevan matkakorvauksia koskevan ohjeen verovapaan enimmäismäärän mukaisesti.

13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen



Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 72,6 prosenttia Yhtiön äänistä ja osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa Yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

14 Hallitusten jäsenten valitseminen



Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 72,6 prosenttia Yhtiön äänistä ja osakkeista, ovat ilmoittaneet esittävänsä Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Simon Hallqvist, Ralf Holmlund, Jouni Grönroos, Camilla Grönholm ja Michaela von Wendt ja uutena jäsenenä Juhani Mykkänen. Hallitukseen ehdolla oleva uusi jäsen esitellään Yhtiön internetsivuilla osoitteessa:

https://www.boreo.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2022.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa valinnalle. Yhtiön nykyisistä hallituksen jäsenistä Martti Yrjö-Koskinen on ilmoittanut Yhtiölle, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäsenenä Yhtiökokouksen jälkeen.

15 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen



Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

16 Tilintarkastajan valitseminen



Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen Moore Rewinet Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta



Hallitus ehdottaa, että Yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 525.000 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet samoin kuin optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa ja Yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa Yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa Yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Osakeantivaltuutusta voidaan käyttää muun muassa henkilöstön sitouttamiseen, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen, pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai -järjestelyjen toteuttamiseen tai rahoitukseen, Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta tai muihin hankkeisiin. Optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvää valtuutusta voidaan käyttää samassa laajuudessa kuin osakeantivaltuutusta pois lukien valtuutuksen käyttö henkilöstön sitouttamiseen ja osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen.

Hallituksen valtuutus osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä omien osakkeiden luovuttamisesta on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Valtuutus ei vaikuta Yhtiön muihin osakeanti-, optio- tai muihin osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin liittyviin päätöksiin tai valtuutuksiin.

18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta



Hallitus ehdottaa, että Yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta vapaalla omalla pääomalla seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 262.000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei kuitenkaan saa tehdä siten, että Yhtiöllä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa Yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen vähimmäismäärä on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäismäärä on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Omien osakkeiden hankinta voidaan tehdä Yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksen valtuutus päättää Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

19 Kokouksen päättäminen



B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut Yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Boreo Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa: https://www.boreo.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2022.

Boreo Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2021 on ollut saatavilla mainituilla internet-sivuilla 18.3.2022 alkaen.

Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla Yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 3.5.2022.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 5.4.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Osakkeenomistaja voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Boreo Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 4.4.2022 klo 10.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua ja äänestää ennakkoon viimeistään 12.4.2022 klo 16.00 mennessä seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön internet-sivujen kautta:



https://www.boreo.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2022



Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) postitse tai sähköpostitse



Postitse tai sähköpostitse ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan tulee toimittaa Yhtiön internetsivuilta: https://www.boreo.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2022



saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Boreo Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Jos osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen määräajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää ennakkoäänestyslomakkeella mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse Yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Boreo Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.4.2022.

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 12.4.2022 klo 10.00.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

Muut ohjeet

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa Yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus Yhtiökokouksen asialistalla olevaan päätösehdotukseen. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen investors@boreo.com tai postitse osoitteeseen Boreo Oyj, Aku Rumpunen, Ansatie 5, 01740 Vantaa 30.3.2022 klo 16.00 mennessä. Vastaehdotuksen tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää Yhtiölle riittävän selvityksen osakeomistuksestaan. Vastaehdotukset ovat nähtävillä Yhtiön internet-sivuilla 4.4.2022 mennessä.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 6.4.2022 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen investors@boreo.com tai postitse osoitteeseen Boreo Oyj, Aku Rumpunen, Ansatie 5, 01740 Vantaa. Kysymysten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää Yhtiölle riittävän selvityksen osakeomistuksestaan. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat kysymyksiin Yhtiön internet-sivuilla: www.boreo.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2022 viimeistään tiistaina 8.4.2022.

D. MUUT TIEDOT

Boreo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 2.627.922 osaketta ja ääntä.

Vantaalla, 25.3.2022

BOREO OYJ

HALLITUS

