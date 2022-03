Finnish English

Taalerin rahasto myy kymmenen päiväkotikiinteistöä norjalaiselle Kinlandille





Taalerin hallinnoima Taaleri Päiväkotikiinteistöt Ky -rahasto on myynyt omistamansa Suomen Päiväkodit Ky:n ja sen omistamat kymmenen päiväkotikiinteistöä norjalaisomisteiselle Kinland V Finland Oy:lle.

Taaleri Päiväkotikiinteistöt Ky on Taalerin vuonna 2019 perustama suljettu kiinteistöpääomarahasto. Rahasto on strategiansa mukaisesti sijoittanut rakennutettaviin moderneihin ja energiatehokkaisiin päiväkoteihin, jotka on vuokrattu päiväkotioperaattoreille pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla.

”Yhteiskuntakiinteistöt ovat erittäin kysytty kiinteistösijoitusegmentti, ja erityisesti sijoittajia kiinnostavat sijoituskohteidemme kaltaiset laadukkaat ja pitkän aikavälin kassavirtaa tuottavat kohteet. Portfoliomme herätti markkinassa paljon kiinnostusta. Kiinteistötiimimme onnistui erinomaisesti kaupan toteutuksessa, ja olemme erittäin tyytyväisiä rahaston onnistuneeseen irtautumiseen”, kertoo Taaleri Kiinteistöjen toimitusjohtaja Essi Sten.

Taalerin juridisena neuvonantajana transaktiossa toimi HPP Asianajotoimisto Oy.

Taaleri Kiinteistöt hallinnoi tällä hetkellä 14:ää eri kiinteistörahastoa ja kiinteistöportfoliota sekä niissä olevaa noin 800 miljoonan euron kiinteistövarallisuutta. Taalerin kiinteistösijoitustoimintaa ohjaavat kannattavuuden lisäksi vahvasti vastuullisuus ja läpinäkyvyys.





Lisätietoja:

Jan Hellman, salkunhoitaja, Taaleri Kiinteistöt, puh. 044 544 4445

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,2 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com