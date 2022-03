English Danish

Matas A/S har udnævnt Per Johannesen Madsen som ny CFO

Per Johannesen Madsen tiltræder som CFO i Matas senest 1. september 2022.

Per Johannesen Madsen har mere end 20 års erfaring som finansdirektør og CFO, senest som CFO for Scandlines A/S, hvor han har været siden 2012. Tidligere har han været EVP og CFO i Københavns Lufthavne A/S, samt haft flere ledende stillinger i The Coca Cola Company, herunder som finansdirektør og direktør for forretningsudvikling i Tyskland og Norden. Per Johannesen Madsen har en kandidatgrad i revision og regnskab fra Copenhagen Business School, Danmark.

Gregers Wedell-Wedellsborg, administrerende direktør i Matas:

“Jeg er glad for at byde Per velkommen til Matas og ser frem til vores samarbejde. Pers stærke finansielle forståelse og kundefokus, hans brede erfaring med både FMCG, logistik og infrastruktur, samt hans erfaring inden for strategisk ledelse i internationale virksomheder bliver vigtige bidrag til vores strategiske ambition om at skabe langsigtet lønsom vækst.”

"Matas spiller en vigtig rolle for mange familiers liv, sundhed og trivsel – også i mit eget. Jeg er begejstret for at blive en del af Danmarks "stribede" brand og ser frem til at være med til at udvikle virksomheden til gavn for kunder, medarbejdere og investorer," siger Per Johannesen Madsen.





