English Finnish

WithSecure Oyj, pörssitiedote 25.3.2022, klo 9.45



WithSecure Oyj - Osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä

WithSecure Oyj:n suunnatussa osakeannissa merkityt uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin

WithSecure Oyj:n suunnatussa osakeannissa merkityt uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin

WithSecure Oyj:n suunnatussa osakeannissa merkityt 15 800 000 uutta osaketta on rekisteröity kaupparekisteriin tänään 25.3.2022. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 174 598 739 osaketta, joista yhtiön hallussa on 95 733 osaketta.

Uusilla osakkeilla on oikeus osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä muut osakkeenomistajan oikeudet tästä rekisteröintipäivästä lukien.

Uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 28.3.2022 alkaen.

Lisätietoja:

Juhani Hintikka, toimitusjohtaja, WithSecure Oyj, puh. +358 50 364 7802,

Tom Jansson, talousjohtaja, WithSecure Oyj, puh. +358 40 700 1849

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet