AUPH 投資者通知：全球頂尖法律顧問 ROSEN 鼓勵損失超過 10 萬美元的 Aurinia Pharmaceuticals Inc. 投資者就證券集體訴訟尋求法律意見 – AUPH

紐約, March 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為何：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 代表 Aurinia Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: AUPH) 的股東繼續調查潛在的證券索償，指控 Aurinia 可能向投資公眾發佈重大誤導的商業訊息。



何事：如果您在集體訴訟期間購買了 Aurinia 證券，您可能有權獲得賠償，而無需支付任何自付費用或通過應急費用安排產生的費用。Rosen 律師事務所正在準備集體訴訟，以追討投資者的損失。

下一步：要參與預期的集體訴訟, 請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=3851 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。

關於何事：2022 年 2 月 28 日，Aurinia 發佈一份新聞稿，宣佈截至 2021 年 12 月 31 日的季度和全年財務業績。在其他項目中，Aurinia 報告收益同比下降，並宣佈 2022 年的銷售前景低於預期。

受此消息影響，Aurinia 的股價在 2022 年 2 月 28 日每股下跌 3.94 美元 (或 24%)，收市價為每股 12.30 美元，損害了投資者的利益。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的公司沒有可比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認可。這些公司中，許多實際上並未對證券集體訴訟提出訴訟。選擇律師時要明智。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 針對中國公司達成了有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者收回了數億美元。僅在 2019 年，公司就為投資者取回超過 4.38 億美元。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為原告律師協會的巨人。本事務所的許多律師都獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的肯定。

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