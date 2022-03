Årsrapport – Værdipapirfonden Sparindex med tilhørende afdelinger

I januar 2021 introduceredes to nye bæredygtige indeksafdelinger, INDEX Bæredygtige Europa KL og INDEX Bæredygtige USA KL, mens INDEX Globale Aktier – Etik KL blev lagt om til INDEX Bæredygtige Global KL. Disse tre afdelinger er kommet godt fra start med god investortilslutning.



2021 blev et usædvanligt stærkt år for globale aktier, som sluttede året med meget høje afkast. Allerbedst klarede amerikanske aktier sig, og højeste afkast leveredes af afdelingen INDEX Bæredygtige USA KL. Bag de høje afkast sås dog, ligesom i 2020, store forskelle mellem de forskellige aktiefaktorers performance. Det betød bl.a. at afdelingen INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL klarede sig relativt dårligere end det brede marked, da afdelingens benchmark typisk gør det relativt bedst i markeder med negative eller svagt positive afkast. Derfor leverede afdelingen INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL det laveste afkast blandt de fem aktiebaserede INDEX-afdelinger. For alle aktiebaserede afdelinger gjaldt, at afkastafvigelserne til de indeks, som afdelingerne følger, var inden for rammerne af det forventede.

De tre Mix INDEX afdelinger Lav, Mellem og Høj, der allokerer hhv. 25%, 50% og 75% i globale aktier samt en blanding af stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer, kom igennem 2021 med usædvanlige høje afkast på mellem 4,6% og 17,3%.

De høje afkast skyldes i særdeleshed bidraget fra aktier der i form af MSCI ACWI gav et afkast på hele 27% for 2021 målt i danske kroner. Statsobligationer havde et svært år grundet stigende renter gennem året og bidrog negativt til porteføljernes samlede afkast.

Allokeringen til virksomhedsobligationer bidrog blandet til porteføljens afkast. De europæiske investment grade obligationer leverede et afkast lige under 0, mens de mere risikobetonede high yield obligationer leverede et afkast på 3%.

I 2021 blev fondens samlede regnskabsmæssige resultat på 1.006 mio. kr. mod 27 mio. kr. året før. Den samlede formue var 6,8 mia. kr. ved udgangen af året mod 2,4 mia. kr. ved starten af året.

Værdipapirfondens årsrapport er vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse og kan også downloades på sparinvest.dk. Spørgsmål til fondsbørsmeddelelsen kan rettes til filialbestyrer Thomas Valentiner på telefon 36 34 75 00.

Med venlig hilsen

Thomas Valentiner

Filialbestyrer, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg

Vedhæftet fil