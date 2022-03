Befimmo NV: Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering van 26 april 2022

English Dutch French

De Aandeelhouders van Befimmo NV worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 26 april 2022 vanaf 10u30 op het volgende adres: Quatuor, toren C, Koning Albert II-laan 4, 1000 Brussel (parking: Frère-Orbanstraat 5, 1000 Brussel).

De Vergadering zal ook live worden uitgezonden op de in de agenda beschreven wijze. Aandeelhouders die van op afstand deelnemen zullen hun stemrechten enkel kunnen uitoefenen per correspondentie of bij volmacht.

Alle documenten betreffende deze Vergadering worden ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap ( www.befimmo.be/nl/investeerders/algemene-vergaderingen ):

dagorde ;

volmacht;

formulier om te stemmen per correspondentie.

De praktische formaliteiten voor de deelname aan de Gewone Algemene Vergadering worden beschreven in de dagorde.

Vanaf vandaag is het Jaarlijks Financieel Verslag 2021 beschikbaar op de website van de Vennootschap ( https://www.befimmo.be/nl/jaarlijks-financieel-verslag-2021 ).





Klik hier voor het volledige persbericht:

Bijlage