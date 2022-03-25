Fixing of coupon rates - Nykredit Realkredit A/S

To Nasdaq Copenhagen
25 March 2022
FIXING OF COUPON RATES
Fixing of coupon rates effective from 1 April 2022
Effective from 1 April 2022, the coupon rates of floating-rate bonds issued by Nykredit Realkredit A/S will be adjusted.
Bonds with quarterly interest rate fixing
The new coupon rates will apply from 1 April 2022 to 30 June 2022:
Uncapped bonds
DK0009516411, (32H), maturity in 2022, new rate as at 1 April 2022: -0.1589% pa
DK0009518979, (32G), maturity in 2022, new rate as at 1 April 2022: -0.0980% pa
DK0009519001, (32H), maturity in 2022, new rate as at 1 April 2022: -0.2099% pa
DK0009519860, (32H), maturity in 2022, new rate as at 1 April 2022: -0.1490% pa
DK0009519944, (32H), maturity in 2022, new rate as at 1 April 2022: -0.0882% pa
DK0009522146, (32H), maturity in 2023, new rate as at 1 April 2022: -0.1589% pa
DK0009522229, (32H), maturity in 2022, new rate as at 1 April 2022: -0.1795% pa
DK0009523037, (32H), maturity in 2023, new rate as at 1 April 2022: -0.1994% pa
DK0009524514, (32G), maturity in 2023, new rate as at 1 April 2022: -0.1487% pa
DK0009526568, (32H), maturity in 2023, new rate as at 1 April 2022: -0.0372% pa
DK0009526642, (32H), maturity in 2023, new rate as at 1 April 2022: -0.0778% pa
DK0009528267, (32H), maturity in 2023, new rate as at 1 April 2022: -0.1893% pa
DK0009528341, (32G), maturity in 2023, new rate as at 1 April 2022: -0.1285% pa
DK0009530834, (32H), maturity in 2023, new rate as at 1 April 2022: -0.2197% pa
DK0009532376, (32G), maturity in 2024, new rate as at 1 April 2022: -0.2298% pa
DK0009532459, (32G), maturity in 2024, new rate as at 1 April 2022: -0.2302% pa
DK0009532533, (32G), maturity in 2024, new rate as at 1 April 2022: -0.1997% pa
DK0009533770, (32H), maturity in 2024, new rate as at 1 April 2022: -0.2501% pa
DK0009533853, (32H), maturity in 2024, new rate as at 1 April 2022: -0.3008% pa
DK0009534075, (32H), maturity in 2024, new rate as at 1 April 2022: -0.1285% pa
DK0009534158, (32G), maturity in 2024, new rate as at 1 April 2022: -0.0778% pa
DK0009766446, (49D), maturity in 2038, new rate as at 1 April 2022: 0.0000% pa
DK0009769622, (21E), maturity in 2041, new rate as at 1 April 2022: 0.0000% pa
Questions may be directed to Investor Relations at investor_relations@nykredit.dk, or Rikke Gredsted Seidenfaden, Head of Press Relations, tel +45 44 55 14 49.
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