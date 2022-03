Un avenir sans mot de passe : Secfense lève 2 millions de dollars auprès de Tera VC, Presto Ventures, RKKVC

French German

CRACOVIE, Pologne, 25 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- via InvestorWire -- Secfense a levé 2 millions de dollars auprès de Tera VC, Presto Ventures et RKKVC. La mission de la société est d'éradiquer les attaques liées aux mots de passe et d'aider les organisations à passer à un avenir sans mot de passe. Secfense y parvient en introduisant une authentification forte au sein des organisations entières et en protégeant tous les systèmes et applications sans une seule ligne de code. L'argent sera utilisé pour établir une position sur les marchés étrangers, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis.



Les experts des fonds de capital-risque et les investisseurs providentiels comprennent l'importance de l'industrie de la cybersécurité aujourd'hui. C'est pourquoi ils voient un potentiel dans la technologie User Access Security Broker (UASB) développée par Secfense. Le syndicat international comprenait des investisseurs providentiels, dont l'un est Mark Schuster de UiPath ; Bartosz Dobrzyński, ancien membre du conseil d'administration de P4 ; et Elżbieta Kozera, qui joue un rôle important dans l'expansion des entreprises polonaises aux États-Unis.

« Il existe beaucoup de solutions d'authentification multifactorielle (MFA) sur le marché, mais jusqu'à présent, personne n'a proposé de bon moyen de les introduire rapidement et facilement dans de nombreux systèmes et applications », a déclaré Tomasz Kowalski, PDG de Secfense. « Nous l'avons fait. Les investisseurs ont constaté que notre courtier est une solution qui répond à certaines des plus importantes préoccupations des grandes organisations en matière de sécurité. Secfense diffuse une couche de protection invisible dans l'ensemble des organisations et étend la MFA au-dessus de tous les systèmes et applications. La MFA est introduite rapidement, sans aucun coût d'intégration et aucune charge pour les utilisateurs finaux. »

Secfense a accordé la priorité à la recherche d'investisseurs capables d'offrir non seulement des capitaux, mais aussi des connaissances, des contacts et un soutien dans la stratégie d'entrée sur de nouveaux marchés.

« L'un des plus grands défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui est la sécurisation de notre identité en ligne », a déclaré Stanislav Ivanov, associé fondateur de Tera Ventures. « C'est la raison pour laquelle nous tenions tant à avoir Secfense dans notre portefeuille. La société permet d'introduire la MFA de manière automatisée. Jusqu'à présent, les organisations devaient protéger les applications de manière sélective parce que le déploiement de nouvelles technologies était très difficile, voire impossible. Avec Secfense, la mise en œuvre de la MFA n'est plus un problème. »

La valeur d'UASB a été appréciée par les experts de la cyber-sécurité de la banque BNP Paribas. Parmi les clients de Secfense figurent également Findia Group, PKP Intercity et des organisations du secteur gouvernemental.