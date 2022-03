Nuvei élargit son conseil d’administration par la nomination de Samir Zabaneh

English French

MONTRÉAL, 25 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Nuvei (« Nuvei » ou la « Société ») (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI) a annoncé aujourd’hui avoir nommé à son conseil d’administration Samir Zabaneh, vétéran des services financiers et des technologies, avec effet le 25 mars 2022. M. Zabaneh siégera également au comité d’audit de la Société.

M. Zabaneh est un dirigeant en finances et en exploitation chevronné qui compte des années d’expérience dans le secteur des technologies financières mondiales, ayant occupé des postes de direction au sein de First Data Corporation (maintenant Fiserv Inc.), de Heartland Payments Systems (maintenant Global Payments Inc.) et de Corporation Solutions Moneris. M. Zabaneh est actuellement chef de la direction et président du conseil de TouchBistro Inc., fournisseur de logiciels de gestion de restaurants et de points de vente tout-en-un. Il est également membre du conseil d’administration et du comité d’audit d’ACI Worldwide, Inc., société de logiciels de paiements.

« Samir apporte une vaste expérience dans les domaines des paiements, des technologies financières, de l’exploitation et de la stratégie, acquise aux plus hauts échelons, ce qui sera très avantageux pour le conseil et l’entreprise au fur et à mesure que Nuvei augmente sa taille et ses produits d’exploitation, a déclaré le chef de la direction et président du conseil de Nuvei, Philip Fayer. Nous sommes impatients de travailler avec Samir alors que nous continuons à renforcer la position de la Société en tant que plateforme de paiement mondiale de premier plan. »

Commentant sa nomination, M. Zabaneh a dit : « Je suis ravi de devenir membre du conseil d’administration de Nuvei, de travailler avec le conseil et la direction et de contribuer au succès continu de la Société. »

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive fournit des capacités de paiements entrants et sortants efficaces, met en relation les marchands et leurs clients dans plus de 200 marchés à l’échelle mondiale, et offre l’acquisition locale dans 46 marchés. Avec la prise en charge de plus de 530 méthodes de paiement locales et alternatives, dont les cryptomonnaies, et de près de 150 devises, les marchands peuvent saisir chaque occasion de paiement qui se présente à eux. Nous voulons faire du marché mondial une affaire locale.

