Umicore publiceert geïntegreerd jaarverslag 2021

“In 2021 boekte Umicore recordresultaten en kasstromen, en dit ondanks ernstige verstoringen van de wereldwijde autoproductie in de tweede helft van het jaar. Deze uitmuntende verwezenlijking werd gedreven door een sterke onderliggende operationele prestatie in alle business groups, en werd verder ondersteund door een uitzonderlijke prijsomgeving voor edelmetalen.

Wij hebben in 2021 ook onze Let's Go for Zero ESG-strategie gelanceerd (Zero GHG emissions, Zero Harm, Zero Inequality), wat een belangrijke mijlpaal was in ons langetermijn duurzaamheidstraject. Wij onthulden onze nieuwe ambities en kondigden expliciete doelstellingen aan voor 2030 en de jaren daarna. Sindsdien hebben wij een nieuwe ESG-bestuursorganisatie geïmplementeerd die ons in staat zal stellen de voortgang bij het bereiken van onze ESG-doelstellingen te sturen, hebben wij ons verbonden aan SBTi om ervoor te zorgen dat onze omschakeling naar koolstofarme activiteiten in lijn is met de klimaatwetenschap, hebben wij meerdere langetermijnovereenkomsten voor de levering van hernieuwbare energie afgesloten, zijn wij begonnen met het rapporteren op basis van de aanbevelingen van de ‘Task Force on Climate-related Financial Disclosures’ en hebben wij een eerste duurzaamheidslening ter waarde van € 500 miljoen ondertekend.

In december kondigden wij met Volkswagen AG onze intentie aan om een joint venture op te richten voor de productie van precursor- en kathodematerialen in Europa om de Europese batterijcellenproductie van Volkswagen AG te bevoorraden. Dit partnerschap stelt Umicore in staat om haar klantenbasis verder te diversifiëren en zal VW ondersteunen in hun ambitieuze elektrificatiestrategie. De joint venture zal een bijdrage leveren aan de ambities van de ‘European Green Deal’, waaronder de totstandbrenging van een duurzame Europese toeleveringsketen voor batterijen.

We hebben reeds aanzienlijke vooruitgang geboekt in het voorbereiden van Umicore op haar volgende groeifase en hebben we onze competitieve leiderschapsposities in de verschillende waardeketens verder versterkt. Tegelijkertijd ontwikkelen we de strategische richtingen voor Umicore tegen 2030 en zullen we deze met onze stakeholders delen op onze komende Capital Markets Day op 22 juni.

Tot slot wil ik al onze stakeholders bedanken voor hun bijdrage aan ons succes in 2021, in het bijzonder de collega's van Umicore".

Mathias Miedreich, CEO Umicore.

Umicore heeft vandaag haar geïntegreerd jaarverslag 2021 gepubliceerd. Het rapport biedt een allesomvattend en geïntegreerd overzicht van Umicore’s economische, financiële, milieu, waardeketen en sociale prestaties in 2021. Umicore streeft naar volledige openheid over haar impact en de waarde voor de samenleving, met meer rapportering en een uitgebreidere toepassing van rapporteringskaders. Het verslag werd niet alleen opgesteld in overeenstemming met de 'Core option' van de GRI-normen, Umicore startte ook met rapportering op basis van de SASB, TCFD en Stakeholder Capitalism Metrics van het WEF.

Het rapport is beschikbaar in het Engels and het Nederlands op www.umicore.com .





Umicore profiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2021 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 4,0 miljard (omzet van € 24,1 miljard) en had eind 2021 11.050 mensen in dienst.