Ordinær generalforsamling i North Media A/S fredag den 25. marts 2022 - resumé

English Danish

Selskabsmeddelelse nr. 14-2022

25. marts 2022



Generalforsamlingen blev gennemført i henhold til den udsendte dagsorden.

Ledelsens beretning blev forelagt, og årsrapporten for 2021 blev godkendt.

I ledelsens beretning konstateredes om 2021 bl.a.:

Selskabet havde for femte år i træk opnået øget driftsresultat (EBIT).

Det primære driftsresultat (EBIT) steg 2% til 244 mio. kr.

Omsætningen endte på 1.034 mio. kr. svarende til 99% af omsætningen i 2020.I forretningsområdet Last Mile (FK Distribution) steg EBIT-marginen til 28% ved ca. 3% lavere omsætning. En konsekvens af optimeringer herunder besparelser med engangseffekt.

Forretningsområdet Digital Services havde 10% vækst i omsætning og fremgang i EBITDA. EBIT faldt efter den i december meddelte nedskrivning på 20 mio. kr. i Bekey efter det forsinkede gennembrud i nye markedssegmenter. Ofir havde rekordresultater, og BoligPortal opnåede sin hidtil højeste omsætning trods udfordringer i markedet.

50%-ejede Lead Supply fik sit hidtil bedste resultat efter høj vækst i omsætningen.

Årets resultat blev 274 mio. kr. mod 307 mio. kr. i 2020. Afkastet på værdipapirbeholdningen var i 2021 ikke så højt som i 2020.

I ledelsens beretning konstateredes om forventningerne til 2022 bl.a.:

Omsætningen ventes at blive på niveau med 2021, nemlig 1.010-1.045 mio. kr.

EBIT ventes at blive 190-220 mio. kr.

Last Mile (FK Distribution) venter en omsætning på 850-870 mio. kr. og et driftsresultat på 190-210 mio. kr. efter stigende omkostninger til især transport og distribution.

Digital Services virksomhederne venter en vækst på ca. 16%, en omsætning på 160-175 mio. kr. og et EBIT-resultat på 9-17 mio. kr.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens indstilling om, at der udbetales et udbytte på 5,00 kr. pr. aktie for 2021.

Hvis vækst- og indtjeningsmålene nås, er det bestyrelsens ambition at foreslå årlige udbytter på 5,00 kr. pr. aktie for 2022, 2023 og 2024.

Den fremlagte vederlagsrapport blev godkendt af generalforsamlingen.

De foreslåede vedtægtsændringer, som primært vedrørte opdateringer og præciseringer omkring elektronisk kommunikation, blev godkendt af generalforsamlingen.

På spørgsmål fra aktionærer om endnu større udbytte eller tilbagekøb af aktier svarede bestyrelsen, at selskabet fastholder sin politik. Selskabet ønsker at have et stærkt kapitalberedskab og det placeres i aktier, som en værdibevarende investering, fordi det historisk altid har givet et bedre afkast på lang sigt sammenlignet med kontanter, som udhules af negative renter og inflation.

Af den siddende bestyrelse genvalgtes: Ole Borch, Richard Bunck, Ulrik Holsted-Sandgreen, Ulrik Falkner Thagesen og Ann-Sofie Østberg Bjergby.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) blev, som foreslået af bestyrelsen, genvalgt som selskabets revisor.

Umiddelbart efter afholdelsen af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Ole Borch som formand og Richard Bunck som næstformand.

Yderligere oplysninger kan fås hos bestyrelsesformand Ole Borch, der kan kontaktes på telefon 25 18 35 55.



Med venlig hilsen

North Media A/S

Ole Borch

Bestyrelsesformand