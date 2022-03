Le soutien sans participation est une bonne nouvelle pour les travailleur(euse)s

English French

OTTAWA , 25 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les TUAC Canada félicitent le Nouveau Parti démocratique (NPD) fédéral et le gouvernement du Canada pour avoir travaillé ensemble sur un accord historique de soutien sans participation qui permet des progrès importants sur des questions cruciales pour les travailleurs et les travailleuses canadien(ne)s et leurs familles.



Les résultats de la dernière élection ont démontré que les Canadien(ne)s s’attendent à ce que les partis politiques travaillent de concert. Les TUAC sont heureux de voir le NPD utiliser son influence dans un parlement minoritaire, et nous sommes encouragés par la volonté du gouvernement de travailler avec les néo-démocrates pour aborder des questions importantes. C’est exactement la façon dont les gouvernements minoritaires sont censés fonctionner au Canada.

« Les Canadien(ne)s moyen(ne)s et les travailleur(euse)s ont été les plus durement touchés par la pandémie de COVID-19; ils et elles ne peuvent plus attendre que le gouvernement fédéral agisse pour améliorer nos soins de santé publics, soutenir les travailleur(euse)s, s’attaquer au coût de la vie, et bien plus encore », déclare Paul Meinema, président national des TUAC Canada. « Cet accord démontre comment le Parlement devrait fonctionner en produisant des résultats pour les gens plutôt que pour les politicien(ne)s. »

L’accord de soutien sans participation promet des actions sur des questions que les TUAC Canada et le mouvement syndical défendent depuis des années, notamment l’assurance-médicaments, les soins dentaires, une transition juste vers une économie verte, une véritable réconciliation avec les Autochtones et une législation anti-briseurs de grève.

« Les TUAC Canada ont hâte de travailler avec le gouvernement et le NPD pour s’assurer que ce programme politique progressiste soit mis en œuvre », ajoute le président Meinema.

En tant que principal syndicat du Canada, les TUAC estiment que l’action politique est essentielle pour obtenir une meilleure vie pour les travailleur(euse)s et leurs familles. Pour en savoir plus sur les efforts de notre syndicat dans ce domaine, consultez le site Internet de l’action politique des TUAC Canada.

