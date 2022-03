Dante Labs gründet erstes der geplanten regionalen Medical Genomics Boards in Europa mit nationalen und multinationalen weltweit führenden Experten im Bereich der Genomik

German Italian Spanish Dutch French Russian

NEW YORK, March 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Genomik und Präzisionsmedizin, gibt die Gründung des ersten seiner geplanten Medical Genomics Boards bekannt und stärkt damit das Ziel und die Forschungstätigkeit des Unternehmens in diesem neuen Bereich der Gesundheitsversorgung, der durch die Nutzung der Genomik eine bessere Prävention und Behandlung ermöglichen soll.



Das Medical Genomics Board setzt sich aus weltweit führenden Experten im Bereich der Genomforschung mit multidisziplinärem Know-how zusammen. Unter den Wissenschaftlern und qualifizierten Genomikern sind Genetiker, Molekularbiologen und klinische Fachleute aus den Bereichen Pharmakogenomik, Nutrigenomik und Onkogenomik sowie seltene pränatale, neonatale und pädiatrische Krankheiten.

„Ziel ist es, trotz der hohen Komplexität der Daten aus der Gesamtgenomsequenzierung mittels NGS, durch die Organisation eines klaren Meldesystems, den Weg der personalisierten therapeutischen Pläne zu verfolgen“, so Andrea Riposati, CEO von Dante Labs. „Dante beabsichtigt, weltweit weitere regionale Medical Genomics Boards aufzubauen, um die Genomik an die Spitze der Präzisionsmedizin im Gesundheitswesen zu bringen und gleichzeitig die regionalen und kulturellen Gegebenheiten der jeweiligen Region zu berücksichtigen.“

Der erste runde Tisch des neu gegründeten Gremiums fand am 10. März 2022 in Castel Gandolfo statt. Bei dieser Gelegenheit wurde die Gründung des Gremiums offiziell bekannt gegeben. Die Funktion des wissenschaftlichen Direktors wurde Prof. Giuseppe Novelli, einem Wissenschaftler auf dem Gebiet der multifaktoriellen genetischen Krankheiten, übertragen. Prof. Novelli wird die Aktivitäten des Gremiums koordinieren und als technisch-wissenschaftlicher Berater fungieren.

Die Mitglieder des Gremiums kommen alle aus dem medizinischen und akademischen Bereich, darunter Ärzte, Pharmazeuten und Biologen. Diese Fachleute aus der „-omik“-Forschung wurden so ausgewählt, dass alle Therapiebereiche abgedeckt werden, von der Onkogenomik bis zur Pharmakogenomik. Zu den Mitgliedern gehören: Giovanni Pellacani, Professor für Dermatologie an der Universität La Sapienza in Rom; Laura di Renzo, Professorin an der Poliklinik Tor Vergata in Rom im Bereich Nutrigenetik und Nutrigenomik; Sergio Bernardini, Professor für klinische Biochemie und Molekularbiologie an der Universität Tor Vergata, Antonio Novelli, Professor für Genomik in der Pränataldiagnostik am Kinderkrankenhaus Bambino Gesù in Rom; Salvatore Minisola, Professor für Innere Medizin an der Universität Sapienza in Rom. Dr. Camilla Nero, Expertin für Onkogenomik von der Katholischen Universität Rom.

Über Dante Labs

Dante Labs ist ein globales Unternehmen im Bereich der Genomsequenzierung und Genomdatenanalyse, das eine neue Klasse transformativer Anwendungen für Gesundheit und lange Lebensdauer auf Grundlage von Gesamtgenomsequenzierung und KI entwickelt und vermarktet. Zu unseren Vermögenswerten gehören eine der größten privaten Genomdatenbanken mit Forschungsgenehmigung, eine proprietäre Softwareplattform für den skalierten Einsatz von Genomdaten sowie proprietäre Prozesse für die industrielle Genomsequenzierung.

Kontakt: