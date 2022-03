Dante Labs établit le premier de ses Conseils de génomique médicale régionaux en Europe, composé de leaders mondiaux nationaux et multinationaux de la génomique

German Italian Spanish Dutch French Russian

NEW YORK, 25 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , un leader mondial de la génomique et de la médecine de précision, annonce l'établissement du premier de ses Conseils de génomique médicale, renforçant ainsi la mission et l'activité de recherche de la société dans cette nouvelle frontière des soins de santé, utilisant la génomique pour promouvoir la prévention et le traitement.



Le Conseil de génomique médicale est composé de leaders mondiaux de la génomique dotés d'une expertise multidisciplinaire avec des scientifiques et des professionnels de la génomique qualifiés, y compris des généticiens, des biochimistes moléculaires et des experts cliniques dans les domaines de la pharmacogénomique, de la nutrigénomique et de l'oncogénomique, des maladies rares prénatales, néonatales et pédiatriques.

« L'objectif est de poursuivre la voie des cartes thérapeutiques personnalisées grâce à l'organisation d'un système de rapports clair malgré la grande complexité des données provenant du séquençage de génomes dans les bibliothèques NGS », a déclaré Andrea Riposati, PDG de Dante Labs. « Dante a l'intention d'établir davantage de ces Conseils de génomique médicale régionaux dans le monde entier afin de placer la génomique à l'avant-garde de la médecine de précision dans le domaine des soins de santé, en tenant compte des considérations régionales et culturelles de chaque région. »

La première table ronde du nouveau comité s'est tenue le 10 mars 2022 à Castel Gandolfo. L'établissement du Conseil a été rendue officielle à cette occasion. Le poste de directeur scientifique a été confié au professeur Giuseppe Novelli, chercheur en maladies génétiques multifactorielles, qui coordonnera les activités du Conseil et sera un consultant scientifique technique.

Les membres du Conseil sont tous issus de milieux médicaux et universitaires, y compris des médecins, des pharmaciens et des biologistes. Ces experts en sciences omiques ont été choisis pour couvrir tous les domaines thérapeutiques, de l'oncogénomique à la pharmacogénomique. Plus précisément, il s'agit notamment de Giovanni Pellacani, professeur en dermatologie à l'université Sapienza de Rome, le professeur Laura di Renzo, de la polyclinique Tor Vergata à Rome où elle s'occupe de la nutrigénétique et de la nutrigénomique, Sergio Bernardini, professeur en biochimie clinique et biologie moléculaire à l'université Tor Vergata, le professeur Antonio Novelli, qui s'occupe de la génomique dans le diagnostic prénatal à l'hôpital pour enfants Bambino Gesù de Rome, Minisola de Salvatore, professeur en médecine interne à l'université Sapienza de Rome, et le Dr Camilla Nero, experte en oncogénomique de l'université catholique de Rome.

À propos de Dante Labs

Dante Labs est une société mondiale spécialisée dans les données génomiques qui construit et commercialise une nouvelle classe d'applications transformatrices de santé et de longévité basées sur le séquençage de génomes et l'intelligence artificielle. Nos actifs comprennent l'une des plus grandes bases de données de génomes privées avec le consentement à la recherche, une plateforme logicielle exclusive conçue pour libérer la puissance des données génomiques à l'échelle et des processus brevetés qui permettent une approche industrielle du séquençage génomique.

Contact :