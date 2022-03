Dante Labs istituisce il primo dei suoi comitati medico-scientifici regionali sugli studi del genoma “Medical Genomics Boards” in Europa, costituito da leader a livello nazionale e internazionale nel campo della genomica

German Italian Spanish Dutch French Russian

NEW YORK, March 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , società leader globale nel campo della genomica e della medicina di precisione, annuncia la costituzione del primo dei suoi comitati medico-scientifici regionali sugli studi del genoma, “Medical Genomics Boards”, consolidando la sua mission aziendale e l’attività di ricerca su questa nuova frontiera della sanità, utilizzando la genomica per promuovere la prevenzione e la cura.



Il Medical Genomics Board è costituito da leader mondiali nel campo della genomica con esperienze e competenze multidisciplinari, scienziati e professionisti qualificati che operano in questo settore, inclusi genetisti, esperti di biochimica molecolare e altri esperti clinici in farmacogenomica, nutrigenomica, oncogenomica per l’individuazione e la gestione di patologie rare nelle fasi prenatale, neonatale e pediatrica.

“L’obiettivo è perseguire il percorso delle mappe terapeutiche personalizzate attraverso l’organizzazione di un sistema di reportistica chiaro, in grado di dare una struttura e un ordine all’enorme complessità dei dati derivanti dal sequenziamento dell’intero genoma di nuova generazione (NGS)”, ha spiegato Andrea Riposati, CEO di Dante Labs. “Lo scopo di Dante è quello di costituire altri comitati medico-scientifici regionali per gli studi sul genoma, quali i “Medical Genomics Board”, in tutto il mondo, per portare in primo piano la genomica nella medicina di precisione in ambito sanitario, tenendo conto degli aspetti regionali e culturali specifici di ogni area”.

La prima tavola rotonda del nuovo Comitato si è tenuta il 10 marzo 2022 a Castel Gandolfo. In questa occasione, si è proceduto all’insediamento ufficiale del Comitato. Il ruolo di Direttore scientifico è stato affidato al Professor Giuseppe Novelli, studioso ed esperto di malattie genetiche multifattoriali, che coordinerà le attività del Comitato e svolgerà la funzione di consulente tecnico-scientifico.

I membri del Comitato provengono tutti dal mondo medico e accademico, inclusi medici, farmacisti e biologi. Questi esperti in scienze omiche sono stati selezionati per coprire tutte le aree terapeutiche, dall’oncogenomica alla farmacogenomica. Nello specifico, fanno parte del Comitato il Professor Giovanni Pellacani, docente di dermatologia presso l’Università La Sapienza di Roma, la Professoressa Laura di Renzo, che opera presso il Policlinico di Tor Vergata di Roma e dove si occupa di nutrigenetica e nutrigenomica, il Professor Sergio Bernardini, docente di biochimica clinica e biologia molecolare presso l’Università di Tor Vergata, il Professor Antonio Novelli, che si occupa di genomica nelle diagnosi prenatali presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, il Professor Salvatore Minisola, docente di medicina interna presso l’Università La Sapienza di Roma, e la Dottoressa Camilla Nero, esperta di oncogenomica presso l’Università Cattolica di Roma.

Informazioni su Dante Labs

Dante Labs è un’azienda globale specializzata in dati genomici che sviluppa e commercializza una nuova classe di applicazioni trasformative per la longevità e la salute basate sul sequenziamento del genoma intero e l'intelligenza artificiale (AI). Tra le nostre risorse vi è uno dei più grandi database genomici privati con consenso alla ricerca, un software proprietario studiato per l’uso dei dati genomici su vasta scala e processi proprietari che consentono un approccio industriale al sequenziamento genomico.

