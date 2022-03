Dante Labs richt de eerste van zijn Regional Medical Genomics Boards in Europa op, bestaande uit nationale en multinationale wereldleiders op het gebied van genomica

German Italian Spanish Dutch French Russian

NEW YORK, March 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , een wereldleider op het gebied van genomica en precisiegeneeskunde, kondigt de oprichting aan van zijn eerste Medical Genomics Boards, waarmee de missie en onderzoeksactiviteit van het bedrijf worden versterkt op dit nieuwe terrein van de gezondheidszorg, waarbij genomica wordt gebruikt om preventie en behandeling te bevorderen.



De Medical Genomics Board bestaat uit wereldleiders met expertise in verschillende gebieden van de genomica. De raad bestaat uit wetenschappers en gekwalificeerde professionals op het vlak van genomica zoals genetici, moleculaire biochemici en klinische deskundigen op het gebied van farmacogenomica, nutrigenomica en oncogenomica, alsook prenatale, neonatale en pediatrische zeldzame ziekten.

"Het doel is om de gepersonaliseerde therapeutische mapping uit te werken door het opstellen van een duidelijk rapportagesysteem, ondanks de grote complexiteit van de gegevens die afkomstig zijn van de sequentiebepaling van het volledige genoom in NGS”, aldus Andrea Riposati, CEO van Dante Labs. “Dante heeft als doel meer van deze lokale Medical Genomics Boards op te richten over de hele wereld om genomica een belangrijke plaats te geven binnen de precisiegeneeskunde, rekening houdend met de regionale en culturele omstandigheden in elk gebied.”

De eerste ronde tafel van het nieuwe Comité vond plaats op 10 maart 2022 in Castel Gandolfo. De oprichting van de raad werd toen ook officieel gemaakt. De rol van Scientific Director is toevertrouwd aan prof. Giuseppe Novelli, een wetenschapper in het domein van multifactoriële genetische ziekten, die de activiteiten van het bestuur zal coördineren en technisch-wetenschappelijk adviseur zal zijn.

De leden van de Raad hebben een medische en academische achtergrond zoals artsen, apothekers en biologen. Deze deskundigen in de omic-disciplines werden zo geselecteerd dat ze alle therapeutische domeinen bestrijken, van oncogenomica tot farmacogenomica. Het gaat met name om professor dermatologie aan de Sapienza universiteit van Rome, Giovanni Pellacani; professor Laura di Renzo van de Tor Vergata polikliniek in Rome, waar zij zich bezighoudt met nutrigenetica en nutrigenomica; Professor klinische biochemie en moleculaire biologie aan de universiteit van Tor Vergata, Sergio Bernardini; professor Antonio Novelli, die zich bezighoudt met genomica bij prenatale diagnose in het Bambino Gesù Children's Hospital in Rome; professor in interne geneeskunde aan de Sapienza universiteit van Rome, Salvatore Minisola. Dr. Camilla Nero, gespecialiseerd in oncogenomica, van de Katholieke Universiteit van Rome.

Over Dante Labs

Dante Labs is een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van genomische gegevens dat een nieuwe klasse van transformatieve toepassingen voor gezondheid en levensduur ontwikkelt en verkoopt op basis van volledige genoomsequentie en AI. Onze activa omvatten een van de grootste particuliere genoomdatabases met onderzoekstoestemming, een eigen softwareplatform dat is ontworpen om de kracht van genomische gegevens op grote schaal te benutten en bedrijfseigen processen die een industriële benadering van genoomsequentie mogelijk maken.

