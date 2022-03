ABO-Group Environment annonce deux acquisitions

English Dutch French

Gand, 25 mars 2022, 18:30 – Communiqué de presse / Information reglementée

En plus des chiffres annuels qui seront annoncés aujourd'hui après la clôture du marché, ABO-Group annonce qu'il a récemment acquis le fonds de commerce de deux sociétés néerlandaises spécialisées.



Il s’agit du département des sols de Colsen, une agence basée à Hulst (Zélande). Cette division sera intégrée et acquise par ABO-Milieuconsult, la division sol d'ABO-Group aux Pays-Bas.





D'autre part, il s’agit de Geo-Supporting, basée à Lisserbroek, qui est spécialisée dans les études géotechniques. Les activités et les employés seront intégrés dans Geosonda bv, la division CPT géotechnique d'ABO-Group. En outre, une partie des actions de A. F. van der Burg Beheer BV, administrateur de Geosonda bv, sera échangée contre des actions du CEO dans ABO-Group. Cette transaction aura lieu la semaine prochaine.

Le PDG, Frank De Palmenaer, déclare : « Ces petits acteurs spécialisés dans un créneau particulier représentent un renforcement essentiel de nos conseils en matière de géotechnique et de sols aux Pays-Bas. ABO pourra donc s'appuyer sur la vaste base de clients de Geo-Supporting et Colsen depuis de nombreuses années ».

À propos d’ABO-Group Environment

ABO-Group est un bureau d'ingénieurs spécialisé coté en bourse, axé sur la géotechnique, l’environnement et l’assainissement des sols. Par le biais de ses départements de conseil et testing & monitoring, ABO-Group est présent en Belgique, aux Pays-Bas et en France, ainsi qu’à l’international. ABO-Group garantit une solution durable à ses clients. Le groupe est coté sur Euronext Bruxelles et Paris. Pour une description plus détaillée des activités du groupe, veuillez consulter le site de ABO-Group ( www.abo-group.eu ).

Pour plus d’informations:

Frank De Palmenaer

CEO ABO-Group Environment sa

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T +32 (0)9 242 88 88

