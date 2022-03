ABO-Group Environment kondigt twee overnames aan

English Dutch French

Naast de jaarcijfers die vandaag na beurstijd bekend gemaakt worden, deelt ABO-Group mee dat zij recentelijk het handelsfonds van twee gespecialiseerde Nederlandse bedrijven heeft overgenomen.





Het betreft enerzijds de bodemafdeling van Colsen, een bureau gevestigd in Hulst (Zeeland). Deze afdeling wordt geïntegreerd en aangekocht door ABO-Milieuconsult, de bodemafdeling van ABO-Group in Nederland.



Anderzijds betreft het Geo-Supporting, gevestigd in Lisserbroek, welke gespecialiseerd is in inpandig geotechnisch onderzoek. De activiteiten en de werknemers worden geïntegreerd in Geosonda bv, de geotechnische sondeerafdeling van ABO-Group. Aansluitend wordt een deel van de aandelen die A. F. van der Burg Beheer BV, directeur aanhield van Geosonda bv, geruild met aandelen ABO-Group van de CEO. Deze buitenbeurs transactie vindt volgende week plaats.

Over dit alles zegt de CEO, Frank De Palmenaer: “Deze kleine gespecialiseerde nichespelers betekenen een essentiële versterking van ons geotechnisch en bodemadvies in Nederland. ABO haalt hierbij dan ook heel wat expertise in huis aan de hand van het jarenlange uitgebouwde klantenbestand van Geo-Supporting en Colsen.”

