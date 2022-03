EssilorLuxottica: Deposito del Documento di registrazione universale 2021

English French Italian

Deposito del Documento di registrazione universale 2021

Charenton-le-Pont, Francia (25 marzo 2022 – ore 18.30) – EssilorLuxottica annuncia la messa a disposizione del suo Documento di registrazione universale 2021 secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La versione in lingua francese di tale documento, predisposta in formato ESEF (European Single Electronic Format), è stata depositata presso l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) il 25 marzo 2022 con il numero D.22-0157.

Il Documento di registrazione universale include:

a) la Relazione finanziaria annuale, con:

il Bilancio della capogruppo,

il Bilancio consolidato,

la Relazione sulla gestione e la Dichiarazione di carattere non finanziario, redatte, rispettivamente, in conformità agli articoli L.225-100 e seguenti e L.225-102-1 del Codice Commerciale francese,

l’attestazione del responsabile del Documento di registrazione universale,

le Relazioni dei revisori sul Bilancio della capogruppo e sul Bilancio consolidato,

le informazioni relative ai compensi spettanti ai revisori;

b) la Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'articolo L.225-37 del Codice Commerciale francese.

La versione francese del Documento di registrazione universale come pure la sua traduzione in lingua inglese sono disponibili gratuitamente, come previsto dalla normativa applicabile, e possono essere scaricate dal sito di EssilorLuxottica www.essilorluxottica.com/it/investitori .

Allegato