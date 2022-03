Sunwing et Bentley donnent plus de 250 livres et sacs à dos à des écoliers de la République dominicaine

English French

MONTRÉAL, 25 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing, en partenariat avec Bentley, un important détaillant de valises et de sacs à main, est ravi d’annoncer le don de plus de 250 livres et sacs à dos neufs et légèrement usagés aux enfants de la Concepción Bona School en République dominicaine.



Ce don illustre le succès de l’initiative de retour à l’école menée par Sunwing et Bentley en août 2021 pour soutenir les enfants des Caraïbes qui ont subi les effets négatifs de la COVID-19. Les dons ont été recueillis dans certaines succursales Bentley au Québec et en Ontario.

« Nous sommes reconnaissants envers Bentley pour son partenariat continu avec Sunwing et son soutien permanent aux initiatives éducatives à destination », a commenté Samantha Taylor, Chef de la direction marketing chez Sunwing. « Les communautés locales en République dominicaine dépendent fortement de l’industrie du tourisme pour les opportunités d’éducation et d’emploi, et les deux dernières années ont nécessité un soutien accru. Sunwing et Bentley ont collaboré pour faire don de ressources utiles aux écoliers locaux afin de soutenir leur développement éducatif à un moment critique. »

Accompagnés de leur professeur d’anglais et du directeur de l’école, 25 élèves de la Concepción Bona School ont été invités au Royalton Splash Punta Cana An Autograph Collection All Inclusive Resort and Casino afin de recueillir les dons pour leur classe et leur école. Ils ont également pu profiter des installations de la propriété pour une journée de pur plaisir au soleil. Pour célébrer l’occasion, les élèves ont été rejoints par Sandrine Giry de Bentley, des représentants d’Expériences Sunwing et de NexusTours, l’équipe de direction de Royalton Luxury Resorts, y compris Stefano Sturni, directeur général du Royalton Splash Punta Cana, Juan Tunon, directeur régional des opérations dans les Caraïbes espagnoles, Lucia Grullón, directrice commerciale régionale pour la République dominicaine, les responsables de Talent et culture ainsi que le coordonnateur du tourisme durable de la marque hôtelière.

« Nous sommes ravis d’avoir donné collectivement plus de 250 livres et sacs à dos à des écoliers de la République dominicaine », a dit Sandrine Giry, Vice-présidente des achats/image de marques chez Bentley. « C’était un plaisir d’être sur le terrain avec Sunwing à Punta Cana ce mois-ci et de constater comment nous, avec le soutien de nos clients, avons pu apporter une contribution positive à la communauté. »

Les dons de livres et de sacs à dos ont été transportés gratuitement à Punta Cana à bord de Sunwing Airlines, puis Expériences Sunwing a joué un rôle essentiel pour assurer une livraison directe au Royalton Splash Punta Cana.

Dans le cadre de son engagement continu à redonner aux communautés locales, l’équipe de direction de Royalton Luxury Resorts donne chaque semaine des cours d’anglais gratuits à la Concepción Bona School pour 376 élèves de la quatrième à la sixième année, contribuant ainsi à enrichir leur apprentissage et à donner l’envol à une nouvelle génération de professionnels du tourisme.

Ces efforts de la marque hôtelière renforcent encore davantage le programme Prendre son envol avec Sunwing, qui vise à fournir aux élèves dans les destinations desservies par Sunwing des fournitures scolaires essentielles leur permettant d’atteindre leurs objectifs pédagogiques. Créée en 2018, l’initiative Prendre son envol avec Sunwing a jusqu’à ce jour soutenu des programmes éducatifs en Jamaïque, à Tobago, à Antigua et en République dominicaine.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

À propos de Bentley

Avec plus de trente années au service de la clientèle, Bentley a développé une grande renommée en matière de vente au détail tant au niveau des articles de voyage que des sacs pour les activités quotidiennes, devenant ainsi synonyme d’excellence et offrant un service à la clientèle impeccable dans plus de 160 points de vente à travers notre pays.

