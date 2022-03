PHARMAGEST INTERACTIVE : Résultat Net 2021 : +25,97% à 41,15 M€  et projet de changement de nom

English French

Villers-lès-Nancy, le 25 mars 2022 – 19h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Excellente performance, solide et profitable

Résultat Net 2021 : +25,97% à 41,15 M€

Chiffre d’affaires : + 12,41 % à 193 , 07 M€ Toutes les Divisions progressent. Avec l’intégration de PROKOV EDITIONS au T4 2021, le Groupe Pharmagest confirme la pertinence et l’efficience de l’élargissement de son offre aux logiciels métiers dédiés aux Professions Libérales de Santé.





Solide progression des résultats :



Résultat Opérationnel : +8,95% à 50,26 M€. Résultat Net : +25,97% à 41,15 M€. Résultat de Base par Action : +27,78% à 2,60€.



Dividende proposé au titre de l’exercice 20 2 1 : 1 , 0 5 € par action (+ 10 ,5%) .





Le Groupe maintient son niveau de rentabilité (26,13% vs 27,16% en 2020) et confirme l’agilité et la scalabilité de son écosystème d ans l’intégration de nouvelles activités et/o u métiers (en 2021, création de PHARMAGEST SERVIZI, reprise des actifs de la partie Grossistes-Répartiteurs d’ATHESIA, acquisition de PROKOV EDITIONS).





En millions d’euros 2019 2020 2021 Variation

2021 / 2019 Variation

2021 / 2020 Chiffre d’Affaires 158,57 171,75 193,07 + 21,76 % + 12,41 % Résultat Opérationnel 40,85 46,13 50,26 + 23,03 % + 8,95 % Résultat Net 30,36 32,67 41,15 * + 35,54 % + 25,97 % Résultat Net PDG 28,40 30,71 39,12 + 37,73 % + 27,36 % Résultat de base par action

(en €) 1,89 2,04 2,60 + 37,81 % + 27,78 %

* Impact Option IP BOX : 2,94 M€

Sous la présidence de Thierry CHAPUSOT, le Conseil d’Administration s’est réuni ce 25 mars 2022, en présence des Commissaires aux Comptes, pour examiner et arrêter les comptes de l’exercice 2021. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion et finalisation des procédures requises pour la publication du rapport financier annuel.

Principaux éléments des comptes consolidés





Le Groupe Pharmagest enregistre un Chiffre d’Affaires de 193,07 M€ en progression de 12,41% par rapport au 31 décembre 2020. Les opérations de croissance externe (création de PHARMAGEST SERVIZI, reprise des actifs de la partie Grossistes-Répartiteurs d’ATHESIA, acquisition de PROKOV EDITIONS) contribuent significativement à la croissance du chiffre d’affaires. A périmètre comparable, la progression est de 7,14%.

Le Résultat Opérationnel de 50,26 M€ est en hausse de 8,95% par rapport à 2020.

Résultat Opérationnel Courant de la Division Solutions Pharmacie Europe = 3 3 , 14 M€ soit 65,70% du résultat opérationnel courant du Groupe. La Division maintient son niveau de rentabilité : 23, 19 % (23,61% en 2020) malgré un léger effet dilutif dû à la contribution des dernières acquisitions dont la rentabilité progresse mais reste inférieure aux activités historiques. Cette Division poursuit son développement à l’international notamment en Italie avec 980 pharmacies équipées au 31.12.2021 sur les 19.000 pharmacies italiennes.

Le Résultat Net augmente de 25,97% à 41,15 M€ comparé aux 32,67 M€ de 2020 (l’impact de l’option IP BOX est de 2,94 M€).

Le Résultat de base par action de 2,60€ croît de 27,78% (2,04€ en 2020).

PHARMAGEST INTERACTIVE proposera à l’Assemblée Générale Annuelle du 28 juin 2022 le versement d’un dividende brut de 1,05€ par action (+10,5%). Le Groupe Pharmagest fait partie du cercle très fermé des "Aristocrates du Dividende", ces entreprises qui ont réussi à faire progresser leur dividende chaque année depuis au moins dix ans.

La trésorerie brute se situe à 107,87 M€ au 31 décembre 2021 (y compris les titres disponibles à la vente et autres placements) en augmentation de 3,63%. Par ailleurs, au 31.12.2021, la société détient 154.408 actions pour 8,96 M€.

Les capitaux propres de l’ensemble consolidé s’élèvent à 165,24 M€ au 31 décembre 2021 contre 148,95 M€ à fin 2020.

Faits marquants 20 21





Renforcement de la présence du Groupe Pharmagest en Ile-de-France





A la suite de diverses opérations de croissance externe (prise de contrôle à 100% d’ADI – Applications et Développements Informatiques – et acquisition de titres complémentaires de BGM INFORMATIQUE), le Groupe Pharmagest dispose de deux réseaux distincts de commercialisation de ses services et prestations sur la Région Paris-Ile-de-France. Afin de rationaliser, harmoniser et optimiser la représentation commerciale de PHARMAGEST INTERACTIVE, et au vu des performances de BGM INFORMATIQUE dans la commercialisation des logiciels et matériels de PHARMAGEST INTERACTIVE, il a été décidé de confier à BGM INFORMATIQUE, à compter du 1er janvier 2022, le mandat exclusif de suivre la clientèle installée d'ADI (900 clients environ).

Renforcement de l’interopérabilité de la Passerelle Numérique de Santé, sous la marque pandaLAB HUB





En développant les synergies entre les différentes filiales du Groupe, la Passerelle Numérique de Santé (PNS) s’est enrichie d’évolutions fonctionnelles et techniques utiles aux professionnels de santé (Service Prise de RDV, e-Ordo PNS, Liaison HAD en EHPAD, Lien infirmière / pharmacie, Lien médecin de ville / pharmacie) comme aux patients. De nouveaux services communiquent désormais avec la PNS à travers les logiciels du Groupe : le Dossier Pharmaceutique, le Dossier Médical Partagé, le Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS), et le référentiel INS (Identité Nationale de Santé). Parallèlement, le Groupe poursuit la démonstration de cet écosystème applicatif au sein des ARS et des GHT et porte également cette offre chez les institutionnels et les partenaires (industriels, intégrateurs, groupements régionaux).

Enrichissement de l’offre PANDALAB





En complément de l’offre initiale de PANDALAB aux professionnels de santé (pandaLAB Pro) qui est en phase d’intégration dans l’ensemble des logiciels de son écosystème, le Groupe Pharmagest s’est appuyé sur son expertise technique et fonctionnelle de l’interopérabilité pour développer pandaLAB HUB (ex PNS) et favoriser le partage des informations et les synergies entre les applicatifs métiers, mais également renforcer le lien privilégié avec les patients. De nouveaux services leur sont aujourd’hui proposés via l’application pandaLAB Ma santé (prise de rendez-vous, envoi d’ordonnance, carnet de vaccination, l’armoire à pharmacie…).

Partenariat stratégique avec le Groupe ELSAN





Grâce à ce partenariat stratégique, PANDALAB, filiale du Groupe Pharmagest, accélère le déploiement en France de pandaLAB Pro, son outil de messagerie instantanée et sécurisée. La mise à disposition de pandaLAB Pro au sein des 120 établissements ELSAN conforte l’ambition du Groupe Pharmagest d’en faire l’outil incontournable au service de la communication entre tous les professionnels de santé, qu’ils soient en ville, en établissement médico-social ou à l’hôpital, dans l’Hexagone et en Europe.

Acquisition de PROKOV EDITIONS : le Groupe Pharmagest étend son champ d’action aux logiciels médicaux.





Cette acquisition permet au Groupe Pharmagest de compléter sa galaxie de logiciels métiers dédiés aux professionnels de santé en s’adressant désormais aux médecins libéraux. Cette opération, qui complète efficacement l’offre de services de la Passerelle Numérique de Santé (PNS) permet également au Groupe de créer des synergies entre tous les logiciels de son écosystème et d’ouvrir des facilités d’utilisation sans précédent pour les professionnels de santé.

Perspectives 20 22





Le Ségur de la Santé





L’Arrêté publié le 12 février 2022 au Journal Officiel a lancé le début du financement pour l'équipement en logiciel de gestion d'officine. Pour la première fois, les financements de l'Etat sont directement versés aux éditeurs de logiciels. Pour le Groupe Pharmagest, cela représente 18,5 M€ sur 5 ans.

Perspectives de la Division Solutions Pharmacie Europe





La nouvelle identité du LGPI

Portée par le lancement des solutions européennes ID. en Italie, la Division a officiellement présenté son "nouveau" logiciel métier ID. sur le marché français au Salon Pharmagora de Mars 2022. Bien plus qu’un logiciel métier, ID. est un écosystème complet, innovant et connecté aux patients, à l’équipe et au réseau de l’officine. Il intègre de nouvelles fonctionnalités exclusives tout en conservant le meilleur du LGPI.

Le renforcement des activités en Italie

Depuis son implantation en Italie en 2018, le Groupe Pharmagest poursuit le développement de ses activités Pharmacies / Grossistes-Répartiteurs, l’élargissement du maillage de ses agences sur le territoire transalpin, et l’enrichissement de son offre de solutions fonctionnelles et techniques à vocation européenne ou spécifiques au marché italien. Désormais, PHARMAGEST ITALIA se fixe de nouvelles perspectives : tant sur la partie Pharmacies, en investissant près de 9 M€ sur 5 ans avec l’ambition de faire de ID. le 3ème logiciel du marché italien avec 20% de parts de marché, que sur la partie Grossistes / Répartiteurs en optimisant les actifs d’ATHESIA récemment acquis.

Perspectives de la Division Solutions ESMS





MALTA INFORMATIQUE entend poursuivre son expansion en Europe et s’implantera en 2022 au Royaume Uni.

Portée par la réussite de son expansion en Belgique initiée en 2020 avec MALTA BELGIUM, MALTA INFORMATIQUE prévoit de reprendre les fondements solides de CAREMEDS et de transformer le modèle de ses activités (distribution de système piluliers d’administration de médicaments) vers l’édition de logiciel. En implémentant TITANLINK dans la base installée de CAREMEDS, MALTA INFORMATIQUE pourra proposer une offre étendue aux officines (environ 12.000) et maisons de retraite (environ 11.000 établissements) du Royaume-Uni. CAREMEDS deviendra prochainement MALTA UK.

Lancement d’INFILINK, logiciel Infirmier, d’ici la fin du S1 2022

Développée à 100% par les équipes R&D de la Division, cette solution a été élaborée en étroite collaboration avec des Infirmières Libérales pour recueillir et satisfaire leurs besoins. Cette application dédiée 100% mobile les sécurisera dans la gestion de leur activité quotidienne et leur permettra de créer du lien avec leur patientèle. L’intégration de la messagerie instantanée pandaLAB Pro leur permettra de rester connectées avec leurs collègues, médecins et pharmaciens. Une communication dédiée sera faite lors du lancement officiel d’INFILINK.

Nouvelle Direction Générale





Sur la proposition du Président du Conseil d’Administration Thierry CHAPUSOT, le Conseil d’Administration qui s’est réuni ce vendredi 25.03.2022 a voté et adopté les changements suivants au sein de la Direction Générale de PHARMAGEST :

suivant sa récente nomination par le Conseil de Surveillance de La Coopérative WELCOOP aux fonctions de Président du Directoire, Dominique PAUTRAT quitte ses fonctions de Directeur Général du Groupe Pharmagest ;

Denis SUPPLISSON, actuel Directeur Général Délégué et Directeur de la Division Solutions Pharmacie Europe, est nommé Directeur Général du Groupe Pharmagest en remplacement de Dominique PAUTRAT.

Ces nominations prendront effet à compter du 22 avril 2022.

Nommé en juillet 2020, Grégoire de ROTALIER conserve son mandat de Directeur Général Délégué. Il a notamment pour responsabilité la poursuite du développement de la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux qu’il dirige ainsi que la poursuite de son implication sur les dossiers transversaux du Groupe.

Projet de changement de nom





Sur la proposition du Président du Conseil d’Administration Thierry CHAPUSOT, le Conseil d’Administration de ce vendredi 25.03.2022 a examiné les projets de :

modification de la dénomination sociale de la société PHARMAGEST INTERACTIVE;

changement de nom du Groupe Pharmagest ;

Pour devenir EQUASENS.

Initialement orienté vers l’édition de logiciels de gestion pour les pharmaciens, le Groupe Pharmagest est aujourd’hui un acteur structurant du monde de la Santé en Europe qui adresse ses solutions logicielles à l’ensemble des professionnels de santé (les pharmaciens, les médecins libéraux, les hôpitaux, les structures de HAD, les maisons de retraite, les maisons de santé) à la ville comme à l’hôpital.

Ce nouveau nom, EQUASENS, consacre cette interopérabilité des solutions proposées entre les patients et les professionnels et établissements de santé et renforce le positionnement du Groupe autour de sa stratégie « Patient Centré » initiée depuis plus de 10 ans. :

EQUA renvoie à équation, les racines scientifiques du Groupe, à technologie ;

renvoie à équation, les racines scientifiques du Groupe, à technologie ; SENS fait échos au sens de sa mission et donne de la perspective à ses travaux : apporter la bonne information, au bon soignant, au bon moment pour le bon patient.

Cette nouvelle dénomination se trouverait ainsi en parfaite harmonie avec la Baseline du Groupe « Plus de technologie pour plus d’humain ».

Ces projets seront soumis au vote des actionnaires à l’occasion d’une prochaine Assemblée Générale Extraordinaire (avant fin mai 2022).

Ainsi, le Groupe aborde avec confiance l’année 2022 et confirme ses ambitions de croissance et de rentabilité.

Le Groupe maintiendra en 2022 sa stratégie d’investissements dans l’innovation pour le déploiement et l’enrichissement de l’offre de services de sa Passerelle Numérique de Santé et pour la sécurité et la protection des données collectées et partagées. La mise en œuvre des financements du programme gouvernemental du Ségur de la Santé, devant permettre l’accélération de la digitalisation de ce secteur en France, bénéficiera au déploiement des solutions logicielles de l’écosystème du Groupe.



Prochains rendez-vous

Fin avril 2022 : Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2021

12 mai 2022 : Communiqué Chiffre d’Affaires 1 er trimestre 2022

trimestre 2022 28 juin 2022 : Assemblée Générale Annuelle

3 août 2022 : Chiffre d’Affaires S1 2022.

A propos du Groupe Pharmagest :

Avec plus de 1.200 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Pharmagest est leader de solutions informatiques de Santé en Europe, au travers de solutions et services innovants à destination des professionnels de santé garantissant l’efficience du système de santé et l’amélioration du parcours de soins des patients.

Acteur structurant de l’offre de soins et de la coordination ville-hôpital, le Groupe est présent en France, Italie, Belgique, Luxembourg, et Grande-Bretagne. Le Groupe Pharmagest développe aujourd’hui la première plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment A

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré au label European Rising Tech

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR 0012882389 – Reuters : PHA.PA – Bloomberg : - PMGI FP

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Pharmagest sur www.pharmagest.com

Suivez Pharmagest sur Twitter : @Pharmagest, Linkedin et Facebook

