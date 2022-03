Une heure pour la Terre 2022 : samedi 26 mars 20 h 30 heure locale

OTTAWA, 25 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le samedi 26 mars à 20 h 30 heure locale, Une heure pour la Terre, un des plus grands mouvements populaires pour l’environnement, rassemblera des millions de personnes à travers le monde pour montrer leur engagement à agir contre la perte de biodiversité et les dérèglements climatiques.



Chaque jour, au Canada et dans le monde, nous sommes témoins des effets dévastateurs de notre mode de vie actuel. Les vagues de chaleur meurtrières, les feux de forêt, les inondations et les ouragans sont devenus la norme d’une planète en crise. Chaque jour, nous sommes de plus en plus près de traverser une ligne invisible, celle qui nous ouvre la porte à un avenir plus chaud de 4 degrés. La prochaine décennie est cruciale. Si nous n’établissons pas un plan pour rétablir la nature, nous continuerons dans cet engrenage irréversible de la destruction d’écosystèmes complexes, de graves perturbations climatiques causées par les émissions de gaz à effet de serre (GES) et de la disparition de plus d’un million d’espèces dans le monde.

Cette heure pour la Terre arrive à un moment particulièrement crucial. Plus tard cette année, les dirigeant.e.s du monde se réuniront pour la seconde partie de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies – la COP15 – et décideront d’un nouveau plan d’action mondial pour la nature, faisant de 2022 l’occasion d’une décennie pour créer un cadre de travail sur la biodiversité qui freine et renverse la perte de nature, au bénéfice des prochaines générations.

Ce cadre de travail, s’il est conçu de façon adéquate, prônerait les solutions basées sur la nature qui, accompagnées d’une décarbonation énergique, peuvent aider à garder le réchauffement planétaire sous 1,5 degré.

Megan Leslie, présidente-directrice générale du WWF-Canada, affirme :

« Une heure pour la Terre est l’occasion de se connecter avec les ami.e.s et la famille et réfléchir aux défis auxquels nous sommes confronté.e.s en matière de dérèglements climatiques et de perte de biodiversité. Si la science a clairement prouvé que les humains ont altéré la planète de façon irréversible, nous avons tout de même une chance éphémère d’agir et de rester du bon côté d’une ligne invisible, et de renverser la tendance. Cette année, nous demandons au public de partager leur appui aux solutions basées sur la nature pour contrer ces défis en visitant nos comptes de médias sociaux et notre site Internet pour voir de quelles manières il.elle.s peuvent en faire davantage. »

Durant Une heure pour la Terre, le WWF-Canada demande aussi au public de :

Demander des protections pour les espèces en participant à notre campagne Pas de rejets pour dire au gouvernement que déversement ne rime pas avec protection marine.

En apprendre plus à propos d'Une heure pour la Terre 2022 et découvrir des moyens de prolonger son implication.

À propos d’Une heure pour la Terre

Une heure pour la Terre est le mouvement environnemental mondial bannière du WWF. Né en 2007, Une heure pour la Terre s’est étendu pour devenir le plus grand mouvement populaire pour l’environnement au monde, inspirant les individus, les communautés, les entreprises et les organisations dans plus de 190 pays et territoires à agir de façon concrète pour l’environnement. Historiquement, Une heure pour la terre s’est centré sur la crise climatique, mais plus récemment, le mouvement a aussi promu l’enjeu de la perte de nature. Le but est de créer un mouvement inarrêtable pour la nature, comme quand le monde s’est réuni pour s’attaquer aux dérèglements climatiques. Le mouvement reconnait le rôle des individus dans la création de solutions aux défis les plus urgents de la planète et il se sert du pouvoir collectif de ses millions de sympathisant.e.s pour conduire au changement.

Depuis ses débuts en 2007, Une heure pour la Terre a inspiré des initiatives pour la protection de la nature, du climat et de l’environnement, et contribue à sensibiliser le public, pousser à l’action et à des changements de politiques. Des faits marquants du mouvement incluent l’aide à la création d’une aire marine protégée de 3,4 millions d’hectares en Argentine, de 2700 hectares de forêt Une heure pour la Terre en Ouganda, d’une nouvelle loi pour la protection des mers et des forêts en Russie, la mobilisation pour une interdiction des plastiques à usage unique et des produits en styromousse dans la capitale équatorienne, et l’initiative de planter 20 000 semis de palétuviers dans 13 villes d’Indonésie.

