Harvest Trading Cap est la première entreprise dominicaine à acquérir le courtier ZorroTrade pour ses opérations sur les marchés financiers internationaux

MIAMI, 25 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le mardi 22 mars 2022, la société dominicaine Harvest Trading Cap , a signé un accord avec le directeur régional et responsable de la marque IronFx pour l'Amérique latine M. Pedro Cean et le développeur d'affaires principal M. Nicolás de León, dans le but d'offrir les meilleurs services financiers de capitalisation sur n'importe quel marché international.



L'accord de participation stratégique entre les deux sociétés a été signé dans les locaux de Harvest Trading Cap situés en République dominicaine, Santo Doming, C/ la Marginal Nuñez de Cáceres Edificio Corporativo NC Suite 602 Distrito Nacional, République dominicaine, et a été présidé par le PDG MA Jairo González .

IronFX est le leader mondial primé du trading en ligne, avec 10 plateformes de trading et plus de 200 instruments négociables sur les marchés de change ; métaux au comptant, contrats à terme, actions, indices au comptant et matières premières. IronFX, fondée en 2010, sert des clients institutionnels et de détail dans plus de 180 pays en Europe, Asie, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine.

À la suite de cet accord, l'objectif est de finaliser les dernières directives pour la finalisation et le lancement officiel du courtier pour le compte de Harvest Trading Cap pour l'ensemble de la République dominicaine sous le nom de ZorroTrade propulsé par IronFx.

Ce courtier agira en tant qu'intermédiaire entre les « traders » acheteurs et les vendeurs d'actions sur le marché, il convient de noter qu'il disposera de toutes les licences nécessaires pour réaliser l'estimation financière et vous permettre de continuer à investir en toute sécurité sur les bourses du monde entier.

ZorroTrade sera le premier courtier acquis par les Dominicains, il aura les meilleurs avantages pour les traders du monde entier qui ont recours au trading en ligne pour gagner de l'argent sur le marché le plus vaste et le plus liquide au monde. Les innovations technologiques d'aujourd'hui permettent à Harvest Trading Cap par l'intermédiaire de ZorroTrade d'offrir aux traders de devises, de matières premières, d'énergie, d'indices et d'actions une négociation facile à l'aide d'un bouton, d'un appareil intelligent et d'une connexion Internet.

« Harvest Trading Cap vient de franchir aujourd'hui l'une des étapes les plus significatives dans cette course ardue, notre société vient d'acheter le courtier ZorroTrade par l'intermédiaire de l'un des courtiers en bourse les plus importants au monde, Ironfx ; nos traders de Harvest Trading Cap Academy , tous nos abonnés en République dominicaine et dans le monde ont déjà quelque chose d'ici », a déclaré M. Jairo Gonzalez .

