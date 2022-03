Les syndicats du Canada saluent le nouveau financement en santé – qu’il soit récurrent maintenant

OTTAWA, 25 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada, a fait la déclaration suivante aujourd’hui à la suite de l’annonce de 2 milliards de dollars en nouveaux fonds pour la santé :



« Les syndicats du Canada saluent l’annonce faite aujourd’hui de nouveaux fonds pour renforcer le système de santé public, notamment pour réduire les listes d’attente causées par la pandémie de COVID-19. Ce nouveau financement sera essentiel pour aider les provinces à améliorer l’accès aux soins primaires et à renforcer la santé mentale, les soins de longue durée et les soins à domicile.

« Nous accueillons également favorablement les nouveaux investissements afin d’obtenir de meilleures données sur la santé, qui sont un élément essentiel de la collaboration entre les gouvernements pour commencer à régler la pénurie de personnel de la santé.

« C’est un geste important et un signal clair de l’impact positif que les Canadiens pourront voir de l’entente de soutien et de confiance entre le Parti libéral du Canada et le Nouveau Parti démocratique.

« Mais pour maintenir et protéger notre système public à long terme, et lutter contre la menace de privatisation, nous avons besoin d’un financement fédéral accru, récurrent, redevable et conséquent dans le cadre du Transfert canadien en matière de santé. En collaboration avec le personnel de la santé, les gouvernements peuvent bâtir un système de santé public plus solide et plus résilient – et s’assurer que les générations futures de Canadiens ont accès aux soins de santé dont ils ont besoin.

« Les syndicats du Canada affirment depuis longtemps que notre démocratie est à son meilleur lorsque les parlementaires travaillent ensemble, et l’annonce d’aujourd’hui montre clairement à quel point il est bénéfique pour nous tous lorsque les partis font passer la population avant la partisanerie. »

Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec :

Relations avec les médias, CTC

media@clcctc.ca

613-526-7426