全球頂尖投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵蒙受虧損的 C3.ai, Inc. 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見 – AI

紐約, March 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為何︰全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在下述情況購買 C3.ai, Inc. (NYSE: AI) 證券的人士：(i) 根據及／或可追溯至與公司於 2020 年 12 月 9 日或前後進行的首次公開招股（「IPO」或「發售」）有關的發行文件；及／或 (ii) 在 2020 年 12 月 9 日至 2022 年 2 月 15 日（包括首尾兩日）期間（「集體訴訟期間」）；2022 年 5 月 3 日為首席原告人截止日期的重要日子。



何事：如果您在集體訴訟期間購買了 C3.ai 證券，您可能有權獲得賠償，而無需支付任何自付費用或通過應急費用安排產生的費用。

下一步：要參與 C3.ai 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=3839 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。集體訴訟經已提出。如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2022 年 5 月 3 日或之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的律所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同行認可。其中許多公司實際並不處理證券集體訴訟，而只是轉介客戶或與實際提出訴訟的律師事務所合作的中間人。選擇律師時要明智。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 針對中國公司達成了有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者收回了數億美元。僅在 2019 年，公司就為投資者取回超過 4.38 億美元。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為原告律師協會的巨人。本事務所的許多律師都獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的肯定。

本案詳情：根據訴訟，公司發佈的文件準備粗疏，因此包含對重大事實的不實陳述或未說明其他必要的事實，未能避免該陳述帶有誤導訊息，並且未有按照有關其編制的規則和條例編制。此外，在整個集體訴訟期間，被告就 C3.ai 的業務、營運和合規政策作出嚴重虛假及誤導的陳述。具體而言，要約文件和被告作出虛假及／或誤導陳述及／或未能披露：(1) C3.ai 與 Baker Hughes 的合作關係正在惡化；(2) C3.ai 採用了有缺陷的會計方法來隱藏與 Baker Hughes 的合作夥伴關係正在惡化；(3) C3.ai 在產品採用和大量銷售人員流動方面面臨挑戰；(4)除此之外，C3.ai 誇大其在技術上的投資範圍、對客戶的描述、整體潛在市場、市場增長的步伐，以及與其主要業務合作夥伴的聯盟規模；(5) 因此，被告的公開陳述在所有相關時間都存在重大虛假和誤導。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

要參與 C3.ai 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=3839 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。

集體訴訟尚未獲得確認。在集體訴訟獲得確認之前，除非僱用律師，否則您並不會獲得律師代理。您有選擇律師的權利。您也可以作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

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