Empresario dominicano Jairo González estrecha relaciones comerciales internacionales

English Spanish Portuguese

MIAMI, March 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- El miércoles 23 de marzo del 2022 Jairo Gonzalez MA CEO de Harvest Trading Cap tuvo el honor de ser invitado especial por parte del Sr. Yossi Abadi Cónsul Honorario de El Salvador en Israel en el Cóctel Lazos de Amistad entre Israel - El Salvador, dicho evento fue celebrado en el Hotel Sheraton Presidente. Acto conmemorado con el objetivo de estrechar las relaciones amistosas e intercambio comercial entre ambas naciones.



Jairo Gonzalez viajó desde la República Dominicana hacia la ciudad de San Salvador para ser partícipe de este benemérito ceremonial, en donde se presenció el nombramiento del Sr. Yossi Abadi Cónsul Honorario de El Salvador en Israel, catalogado por la revista Forbes como “El israelí más reconocido en Centroamérica” ​​y “Uno de los líderes de opinión en América Latina por su visión social”.

González en continuidad al plan de desarrollo educativo en las tecnologías blockchain en colaboración y representación con la Fundación Jerusalem presidido por la Dra. Laura Ventura, aprovecharon este espacio para externar el progreso y las proyecciones que desean seguir desarrollando para el crecimiento en el tema de las nuevas tecnologías financieras (Fintech) a los presentes empresarios locales e internacionales, funcionarios y demás invitados especiales.

Dentro de los invitados especiales, hizo presencia el actual Vicepresidente por el gobierno de la República El Salvador Dr. Felix Augusto Antonio Ulloa, Director de Reconstrucción del Tejido Social Lic. Carlos Marroquín, Secretaria de Innovación de la Presidencia de la República El Salvador Lic. Claudia Larin, Embajador de México en El Salvador Lic. Ricardo Cantú Garza, Alcaldesa de Tepecoyo Janet González y Diputado por el Departamento de Santa Ana Lic. José Safie.

Por igual, el CEO de Binance Changpeng Zhao. Binance es una de las casas de intercambio de cripto activos más populares del mundo y sus criptomonedas BNB es una de las más cotizadas del mercado, por detrás de bitcóin, Ethereum y Tether.

Este evento, es la expresión de la amistad de dos grandes pueblos y su deseo de solidaridad, acercamiento, intercambio cultural, económico, visiones y tradiciones.

“El Salvador ha vivido en menos de 3 años una de las transformaciones más históricas que hemos evidenciado en las últimas décadas. El Salvador pasó de ser el país más violento del mundo, a ser un país lleno de oportunidades. Pasó de ser un país de miedo, a ser un país de esperanza.” Expresó Yossi Abadi.

“El Salvador, siendo en primer país que reconoce el bitcoin como moneda de curso legal, no solo hizo historia, no solo rompió paradigmas, si no que convirtió a su territorio en un imán de inversionistas de alto calibre” Añadió.

Cocientes de las necesidades y dificultades que representaban la nación salvadoreña, dando paso al desarrollo de las nuevas tecnologías y la expansión para grandes empresarios e inversionistas internacionales, en ese aspecto Israel y El Salvador pueden generar una alianza extraordinaria, una alianza entre el Bitcoin Nation y el Start Up Nation.

Fotos asociadas con este comunicado de prensa están disponibles en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6fc02a46-1b92-41b9-b27b-406efa3cb1c3/es

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b7df1a32-5e4e-4f95-80fc-c65cb411ea6b/es