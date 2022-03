O empresário dominicano Jairo Gonzalez fortalece as relações comerciais internacionais

English Spanish Portuguese

MIAMI, March 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Na quarta-feira 23 de março de 2022 Jairo Gonzalez MA CEO da Harvest Trading Cap teve a honra de ser um convidado especial do Sr. Yossi Abadi Cônsul Honorário de El Salvador em Israel no Coquetel de Amizade entre Israel - El Salvador, este evento foi realizado no Hotel Sheraton Presidente. O evento foi comemorado com o objetivo de fortalecer as relações de amizade e intercâmbio comercial entre ambas as nações.



Jairo Gonzalez viajou da República Dominicana para a cidade de San Salvador para fazer parte desta digna cerimônia, onde testemunhou a nomeação do Sr. Yossi Abadi Cônsul Honorário de El Salvador em Israel, listado pela revista Forbes como "O israelita mais reconhecido da América Central" e "Um dos líderes de opinião da América Latina por sua visão social".

González em continuidade com o plano de desenvolvimento educacional em tecnologias de cadeia de bloqueio em colaboração e representação com a Fundação Jerusalém presidida pela Dra. Laura Ventura, aproveitou este espaço para expressar o progresso e as projeções que desejam continuar desenvolvendo para o crescimento no campo das novas tecnologias financeiras (Fintech) aos empresários, funcionários e outros convidados especiais locais e internacionais.

Entre os convidados especiais estavam o atual Vice Presidente do Governo de El Salvador Dr. Felix Augusto Antonio Ulloa, Diretor de Reconstrução da de Tecido Social Lic. Carlos Marroquín, Secretário de Inovação da Presidência da República de El Salvador Lic. Claudia Larin, Embaixadora do México em El Salvador Lic. Ricardo Cantú Garza, Prefeito de Tepecoyo Janet González e Deputado do Departamento de Santa Ana Lic. José Safie.

Além disso, o CEO do Binance Changpeng Zhao. Binance é uma das mais populares bolsas de criptoasset do mundo e sua moeda criptográfica BNB é uma das moedas criptográficas mais negociadas no mercado, atrás de bitcoin, Ethereum e Tether.

Este encontro é uma expressão da amizade de dois grandes povos e seu desejo de solidariedade, aproximação, intercâmbio cultural e econômico, visões e tradições.

"Em menos de três anos, El Salvador passou por uma das transformações mais históricas que testemunhamos nas últimas décadas. El Salvador passou de ser o país mais violento do mundo a um país cheio de oportunidades. Passou de um país de medo, para um país de esperança". disse Yossi Abadi.

"El Salvador, sendo o primeiro país a reconhecer o bitcoin como moeda corrente, não só fez história, não só quebrou paradigmas, mas também transformou seu território em um ímã para investidores de alto calibre", acrescentou ele.

Consciente das necessidades e dificuldades que representavam a nação salvadorenha, dando lugar ao desenvolvimento de novas tecnologias e expansão para grandes empreendedores e investidores internacionais, nesse aspecto Israel e El Salvador podem gerar uma aliança extraordinária, uma aliança entre a Nação Bitcoin e a Nação Start Up.

Fotos deste comunicado podem ser encontradas em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6fc02a46-1b92-41b9-b27b-406efa3cb1c3/pt

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b7df1a32-5e4e-4f95-80fc-c65cb411ea6b/pt