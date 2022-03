English Finnish

NoHo Partners Oyj

PÖRSSITIEDOTE 28.3.2022 klo 8.30



Osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle NoHo Partners Oyj:n hallituksen jäsenmääräksi ja kokoonpanoksi



Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 49,2 % kaikista NoHo Partners Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat tehneet ehdotuksen 27.4.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenmäärästä ja kokoonpanosta.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 49,2 % kaikista NoHo Partners Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat lisäksi ilmoittaneet esittävänsä, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun valitaan uudelleen Timo Laine, Mika Niemi, Petri Olkinuora ja Mia Ahlström. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Tomi Terho ja Saku Tuominen ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Samat osakkeenomistajat ehdottavat, että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Yrjö Närhinen ja Kai Seikku. Ehdotetut henkilöt ovat osakkeenomistajien arvion mukaan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Yrjö Närhinen (s. 1969, kauppatieteiden kandidaatti) toimii tällä hetkellä muun muassa Tukholman pörssiin listatun Ambean hallituksen puheenjohtajana sekä pääomasijoitusyhtiöiden EQT ja Norvestor senior advisorina. Aiemmin Närhinen on toiminut Terveystalo Oyj:n toimitusjohtajana, Oy Hartwall Ab:n toimitusjohtajana, Scottish & Newcastlen globaalissa johtoryhmässä sekä useissa eri johtotehtävissä Procter & Gamble -yhtiössä kansainvälisesti.



Kai Seikku (s. 1965, kauppatieteiden maisteri) työskentelee toimitusjohtajana Okmetic Oy:ssä ja varatoimitusjohtajana Shanghain pörssin STAR-markkinalle listatussa National Silicon Industry Groupissa sekä hallituksen jäsenenä muun muassa Pariisin (Euronext) pörssiin listatussa Soitec SA:ssa. Aiemmin Seikku on työskennellyt HKScan Oyj:n ja Hasan & Partnersin toimitusjohtajana sekä konsulttina The Boston Consulting Groupissa.

”NoHo Partnersin strategiana on kasvaa tulevaisuudessa Pohjois-Euroopan johtavaksi ravintolayhtiöksi. Nyt ehdolla olevien hallituksen jäsenten myötä tavoitteena on vahvistaa entisestään yhtiön kokemusta ja strategista osaamista kansainvälisestä kuluttajaliiketoiminnasta. Yrjön ja Kain mukanaan tuoma kokemus kansainvälisestä palvelu- ja brandiliiketoiminnasta on yhtiön kansainvälistymistavoitteille merkittävä lisävahvistus. Samassa yhteydessä haluan kiittää Tomia ja Sakua heidän arvokkaasta panoksestaan NoHo Partnersin tarinan luomiseen ja hallitustyöhön viimeisen kolmen vuoden aikana”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Timo Laine.

Lisäksi edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Timo Laine ja varapuheenjohtajaksi Yrjö Närhinen.

Kaikki hallitukseen ehdotetut jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallitukseen ehdolla olevat jäsenet esitellään tarkemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: www.noho.fi/hallitukseen-ehdotetut-jasenet-2022

Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he perustavat tarkastusvaliokunnan, jonka puheenjohtajaksi he valitsevat Kai Seikun, sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan, jonka puheenjohtajaksi he valitsevat Yrjö Närhisen. Päätös valiokuntien perustamisesta ja puheenjohtajien nimityksistä on ehdollinen yhtiökokouksen päätökselle hallituksen kokoonpanosta.

Yllä mainitut ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan erikseen.

Kuvat Yrjö Närhisestä ja Kai Seikusta ovat tämän pörssitiedotteen liitteinä.

