Avis de convocation aux assemblées générales ordinaire, spéciale et extraordinaires des actionnaires





Umicore invite ses actionnaires à participer à ses assemblées générales ordinaire, spéciale et extraordinaire qui se tiendront le jeudi 28 avril 2022 à 17h00 CEST dans le bâtiment « Le Marquis » (rue du Marquis 1, 1000 Bruxelles). Les assemblées générales seront également retransmises et accessibles en direct sur le site internet d’Umicore pour une écoute passive. Il n’y aura pas de possibilité de voter ou de poser des questions via cette retransmission.

Tous les détails concernant l'ordre du jour, les conditions d'admission et les modalités de vote des assemblées générales peuvent être consultés sur le site internet d’Umicore .

Umicore continue de suivre de près l'évolution de la pandémie de COVID-19 et les instructions de sécurité connexes émises par les autorités. Elle informera ses actionnaires en temps utile en cas de changement des modalités d'assistance ou de participation suite à la modification des mesures de sécurité imposées par les autorités.

Proposition de modification du conseil de surveillance

Le conseil de surveillance propose la nomination d'Alison Henwood en tant que nouveau membre indépendant du conseil de surveillance au 1er septembre 2022. Dès sa nomination, Mme Henwood rejoindra également le comité d'audit du conseil de surveillance d'Umicore.

Mme Henwood, qui possède la double nationalité britannique et américaine, est titulaire d'un doctorat du département des Sciences de la Terre de l'université de Cambridge et est membre du Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). Elle est une professionnelle de la finance très expérimentée, avec une carrière de près de 30 ans chez Shell à divers postes de direction financière en Europe et aux États-Unis. Elle occupe actuellement le poste d’Executive vice-présidente des finances de Shell Trading and Supply. Mme Henwood doit prochainement prendre sa retraite de Shell et rejoindrait ensuite le conseil de surveillance d'Umicore. Depuis 2017, elle préside le comité d'audit du UK Hydrographic Office, une agence ministérielle de la Défense qui fournit des données hydrographiques et géospatiales marines aux marins et aux organisations maritimes du monde entier. Elle a également rejoint récemment le conseil d'administration de Spectris plc, un fournisseur mondial d'instruments de précision, d’équipements de test et de logiciels, membre du FTSE 250.

Thomas Leysen, président du conseil de surveillance, a commenté : "Au nom du conseil de surveillance, je suis très heureux de proposer la nomination d'Alison Henwood. De par son expérience précieuse et très pertinente dans les domaines de la finance, de la conformité, de la gestion des risques et du secteur énergétique mondial, sa nomination renforcera davantage le conseil de surveillance d'Umicore ainsi que le comité d'Audit. Elle apporte également une compréhension approfondie des questions liées à l'ESG."

Proposition de modification du conseil de surveillance

La société a entrepris une révision détaillée de sa politique de rémunération. L'objectif des changements, tels que reflétés dans la nouvelle politique proposée, est de s'assurer que la structure et la politique de rémunération d'Umicore sont conformes aux tendances internationales actuelles en matière de rémunération et qu'elles récompensent de manière équitable et responsable en établissant un lien clair avec les performances durables et la création de valeur à long terme.

La politique proposée répond également aux commentaires reçus des actionnaires et des investisseurs institutionnels et prévoit une divulgation accrue, notamment en ce qui concerne les objectifs de performance d'Umicore en matière de rémunération variable.

Le comité de nomination et de rémunération a pris en considération les références du marché dans le but d'offrir une rémunération bien équilibrée, garantissant qu'Umicore puisse attirer, motiver et retenir les bons talents pour son comité de direction.

Les changements proposés sont les suivants :

Des plans révisés de rémunération variable à court et à long terme ajoutant, à côté des objectifs financiers révisés, des objectifs de durabilité en accord avec la stratégie ESG d'Umicore "Let's Go for Zero".

Remplacement du plan actuel de rémunération différée en espèces par un plan d'unités d'actions de performance (UAP) pour la rémunération variable à long terme.

Réduction du nombre d'attributions inconditionnelles d'actions, redistribuées sur une augmentation de la rémunération variable et des honoraires annuels fixes.

Augmentation du délai de constitution de l'actionnariat de 3 à 5 ans.

Possibilité d'accorder une prime d'engagement pour le recrutement externe afin de couvrir la perte de la rémunération variable et des primes en actions non acquises à laquelle l'individu est confronté lorsqu'il change d'entreprise.

La politique proposée sera soumise à l'assemblée annuelle des actionnaires d'Umicore et, si elle est approuvée, sera applicable à partir du 1er janvier 2022. Elle renforcera encore l'alignement aux objectifs stratégiques d'Umicore et favorisera une solide performance durable. De plus amples détails sur la nouvelle politique de rémunération proposée sont disponibles dans le rapport annuel 2021 d'Umicore ( https://www.umicore.com/en/investors/governance/documents/remuneration-policy/ ).





Pour plus d’informations

Relations avec les investisseurs

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com

Adrien Raicher +32 2 227 70 68 adrien.raicher@umicore.com

Relations avec les médias

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com

Caroline Jacobs +32 2 227 71 29 caroline.jacobs@umicore.com





À propos d’Umicore

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage. Il se concentre sur les domaines d'application où son expertise en science des matériaux, en chimie et en métallurgie fait une réelle différence. Ses activités sont organisées en trois groupes d’activités : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque groupe d'activités est divisé en unités commerciales axées sur le marché qui proposent des matériaux et des solutions à la pointe des nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie quotidienne.

Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L'objectif primordial d'Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l'ambition de développer, produire et recycler des matériaux de manière à remplir sa mission : materials for a better life (des matériaux pour une vie meilleure).

Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D d'Umicore sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale. Le Groupe a généré un chiffre d’affaires (hors métal) de € 4,0 milliards (chiffre d'affaires de € 24,1 milliards) et employait 11 050 personnes en 2021.