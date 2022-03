Alm. Brand A/S: Anne Mette Toftegaard bliver ny viceadministrerende direktør

English Danish

Selskabsmeddelelse nr. 7/2022



Anne Mette Toftegaard bliver ny viceadministrerende direktør i Alm. Brand

Anne Mette Toftegaard bliver ny viceadministrerende direktør i Alm. Brand, hvor hun vil indgå i direktionen sammen med adm. direktør Rasmus Werner Nielsen.

Anne Mette Toftegaard, 55 år, kommer fra en stilling som adm. direktør gennem de seneste otte år i LB Forsikring, hvor hun har været ansat siden 2000. Anne Mette Toftegaard har udover det daglige hverv været medlem af bestyrelsen i brancheforeningen Forsikring & Pension siden 2013, og siden 2019 som næstformand. Hun er uddannet jurist og advokat.

”Jeg glæder mig meget over, at Anne Mette Toftegaard bliver en del af vores koncern. Hun kommer til Alm. Brand med mere end 20 års erfaring indenfor forsikring, et meget stærkt bæredygtighedsfokus og markante visioner og resultater indenfor kundetilfredshed og -loyalitet, forebyggelse og ledelse. Sammen med Rasmus Werner Nielsen får Alm. Brand med Anne Mette Toftegaard et meget stærkt team i direktionen og står fremover endnu bedre rustet til opgaven med at skabe det nye og større Alm. Brand”, siger bestyrelsesformand Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen.

Den nye viceadministrerende direktør ser frem til at sætte sit præg på den fremtidige Alm. Brand-koncern.

”Jeg drives af at udvikle den rolle, forsikring kan og bør spille for vores kunder og samfundet omkring os – sammen med gode samarbejdspartnere. Forsikring er gennem århundreder funderet i fællesskab og i at tage fælles ansvar, men er samtidig i en rivende udvikling, hvor forebyggelse og forhindring af skader kommer til at spille en afgørende rolle. Jeg glæder mig til sammen med Rasmus, den øvrige koncernledelse og de mange dygtige, nye, kolleger at være med til skabe de oplevelser, kunderne forventer af os i fremtiden”, siger Anne Mette Toftegaard.

Anne Mette Toftegaard begynder i Alm. Brand 1. oktober 2022.

”Jeg glæder mig meget til det fremtidige samarbejde med Anne Mette Toftegaard, der udover rollen som viceadministrerende direktør og medlem af direktionen vil blive ansvarlig for en del af forretningen. Og jeg ser frem til at kunne informere om den fremtidige organisering og den samlede koncernledelse, når vi lægges sammen med Codan”, siger administrerende direktør Rasmus Werner Nielsen.

