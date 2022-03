Euler Hermes devient Allianz Trade

English Dutch French Czech Hungarian Romanian Polish

Euler Hermes ouvre un nouveau chapitre de son histoire et devient Allianz Trade

Devenir Allianz Trade représente un atout majeur pour soutenir notre plan stratégique 2025

PARIS, 28 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ce jour marque un nouveau chapitre de notre histoire : Euler Hermes, le leader mondial de l'assurance-crédit, devient Allianz Trade , un développement naturel puisque nous faisons partie intégrante du groupe Allianz depuis 2018.

Entrer dans le futur avec confiance, rester fidèle à ce que nous sommes

Depuis plus de 100 ans, nous fournissons aux entreprises de toutes tailles des outils puissants pour développer leurs activités et protéger leurs actifs par une assurance-crédit et des cautionnements. Notre objectif a toujours été d'anticiper et de minimiser les risques grâce à l'intelligence économique pour aider les entreprises à commercer en toute confiance. Notre connaissance approfondie des marchés et des cycles économiques, combinée à nos analyses prédictives appliquées au plus vaste ensemble de données d'entreprise, nous permettent de positionner nos clients avec une longueur d'avance.

Nous sommes le leader mondial de l'assurance-crédit, nous opérons dans 52 pays et comptons plus de 5 500 employés. Changer notre nom commercial en Allianz Trade signifie renforcer notre position d'acteur mondial. Avec ce nouveau nom, nous bénéficierons encore davantage de la réputation et de la force du groupe Allianz, qui dispose d'un vaste réseau mondial d'expertise.

« Nous sommes désormais Allianz Trade. Qu'est-ce que cela signifie pour notre entreprise, pour nos clients et pour nos employés ? En un mot : plus. Une expertise et des connaissances plus globales inspirant davantage de solutions locales. Plus de confiance en l'avenir avec plus d'opportunités pour aider les entreprises à se développer. Plus de prévoyance et un service personnalisé. Plus de capacité à suivre encore mieux les évolutions technologiques. Plus de visibilité pour attirer de nouveaux talents, et plus d'opportunités de carrière pour nos collaborateurs. Voici de quoi être enthousiaste, et nous venons tout juste de commencer à explorer les possibilités », déclare Clarisse Kopff, PDG d'Allianz Trade.

Chris Townsend, membre du Board of Management d'Allianz SE, ajoute :« Nous sommes ravis de voir Euler Hermes devenir Allianz Trade et nous sommes convaincus que ce changement apportera de nombreux avantages en termes de notoriété, de développement commercial, de croissance et d'innovation. Allianz Trade est une une entreprise unique, axée sur les données et la technologie, dont nous sommes extrêmement fiers.

Devenir Allianz Trade : un atout majeur pour notre avenir

Notre nouveau nom commercial soutiendra directement la mise en œuvre de notre plan stratégique 2025. Ce plan souligne notre forte ambition de croissance dans tous nos secteurs d'activités et marchés géographiques. Il repose sur trois piliers :

Étendre nos métiers-clés : nous souhaitons développer notre avantage concurrentiel dans notre activité d'assurance-crédit. Nous continuerons à travailler pour fournir un service de haut niveau dans tous les segments de marché, en nous appuyant sur des outils de souscription, des compétences et une infrastructure inégalés, et sur une distribution multicanal incluant le réseau d'agents Allianz. Nous visons également à accélérer la pénétration du marché aux États-Unis

Échelle des moteurs de croissance : nous accélérerons également le développement de nos relais de croissance comme la caution et les solutions spécialisées (Transactional Cover Unit & Excess of loss). Nous disposons déjà d'une expertise dans ces métiers, et nous comptons investir pour nous développer encore et accroître rapidement nos parts de marché.

Se préparer au nouveau monde : notre troisième priorité se concentre sur le plus long terme, car nous pensons qu'il est crucial de nous préparer au commerce du futur. Pour garder une longueur d'avance, nous devons saisir l'opportunité offerte par le virage du commerce B2B en ligne et devenir un acteur clé de ce nouvel écosystème.

« La croissance est au cœur de notre nouvelle stratégie. Nous nous efforçons de trouver des solutions pour les clients actifs dans les économies nationales et mondiales, car le crédit commercial garantit la légitimité et la bonne exécution des transactions commerciales. Nous restons fermement attachés à notre mission de fournir des informations actualisées et précises ainsi que des services avisés, fiables et basés sur l'expérience. Nous entrons dans une nouvelle phase passionnante pour notre entreprise, et je suis ravie de commencer ce voyage en devenant Allianz Trade », précise Clarisse Kopff.

Nous prévoyons le risque commercial et de crédit aujourd'hui, pour que les entreprises puissent avoir confiance en demain

Allianz Trade est le leader mondial de l'assurance-crédit et un spécialiste reconnu dans les domaines de la caution, du recouvrement, du crédit commercial structuré et du risque politique. Notre réseau d'intelligence exclusif analyse l'évolution quotidienne de la solvabilité de plus de 80 millions d'entreprises. Nous donnons aux entreprises la confiance nécessaire pour commercer en sécurisant leurs paiements. Nous indemnisons votre entreprise en cas de créance irrécouvrable, mais plus important encore, nous vous aidons à éviter les défauts de paiement dès le départ. Chaque fois que nous fournissons une assurance-crédit ou d'autres solutions de financement, notre priorité est la protection prédictive. Mais, lorsque l'imprévu se produit, notre cote de crédit AA signifie que nous avons les ressources, soutenues par Allianz, pour fournir une compensation et préserver votre entreprise. Basé à Paris, Allianz Trade est présent dans 52 pays avec 5 500 collaborateurs. En 2021, notre chiffre d'affaires consolidé était de 2,9 milliards d'euros et les transactions commerciales mondiales couvertes représentaient 931 milliards d'euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur allianz-trade.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce document peuvent inclure des perspectives, des déclarations d'attentes futures et d'autres déclarations prospectives qui sont basées sur les opinions et hypothèses actuelles de la direction et impliquent des risques et incertitudes connus et inconnus. Les résultats, performances ou événements réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. De tels écarts peuvent survenir en raison, sans s'y limiter, (I) de changements des conditions économiques générales et de la situation concurrentielle, en particulier dans le cœur de métier et les principaux marchés du groupe Allianz, (II) de la performance des marchés financiers (en particulier la volatilité des marchés, la liquidité et les événements de crédit ), (III) la fréquence et la gravité des sinistres assurés, y compris les catastrophes naturelles, et l'évolution des dépenses de sinistres, (IV) les niveaux et tendances de la mortalité et de la morbidité, (V) les niveaux de persistance, (VI) notamment dans les activités bancaires, l'ampleur des défauts de crédit, (VII) le niveau des taux d'intérêt, (VIII) les taux de change y compris le taux de change euro/dollar américain, (IX) les modifications des lois et règlements, y compris fiscales, (X) l'impact des acquisitions, y compris les questions d'intégration connexes et les mesures de réorganisation, et (XI) les facteurs concurrentiels généraux, dans chaque cas à l'échelle locale, régionale, nationale et/ou mondiale. Bon nombre de ces facteurs peuvent être plus susceptibles de se produire, ou plus accentués, à la suite d'actes terroristes et de leurs conséquences.