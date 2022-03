Euler Hermes is nu Allianz Trade

English Dutch French Czech Hungarian Romanian Polish

Een nieuw hoofdstuk voor Euler Hermes met de nieuwe naam Allianz Trade

Onze naamswijziging naar Allianz Trade zal een belangrijke troef zijn ter ondersteuning van ons strategisch plan voor 2025

PARIJS, March 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vandaag is de start van een nieuw hoofdstuk in ons verhaal: Euler Hermes, de wereldleider in kredietverzekeringen, wordt Allianz Trade . Dit is een logische stap aangezien we sinds 2018 volledig deel uitmaken van de Allianz Group.

Met vertrouwen de toekomst in terwijl we trouw blijven aan wie we zijn

Al meer dan 100 jaar bieden we bedrijven van elke omvang krachtige tools om hun bedrijf uit te breiden en hun cashflow te beschermen met kredietverzekeringen en garanties. Vanaf het begin was ons doel om bedrijfsinformatie in te zetten om risico's in te schatten en te beperken, zodat bedrijven met vertrouwen zaken kunnen doen. Onze diepgaande kennis van markten en economische cycli, gecombineerd met onze voorspellende analyses die worden toegepast op een enorme set bedrijfsgegevens, stellen ons in staat ervoor te zorgen dat onze klanten de concurrentie een stap voor zijn.

We zijn de wereldleider in kredietverzekeringen, actief in 52 landen en hebben meer dan 5.500 medewerkers. Door onze merknaam te veranderen naar Allianz Trade versterken we onze positie als wereldspeler. Met de nieuwe merknaam zullen we nog meer profiteren van de reputatie en kracht van de Allianz Group, die beschikt over een uitgebreid wereldwijd expertisenetwerk.

“We zijn nu Allianz Trade. Wat betekent dat voor ons bedrijf, onze klanten en onze medewerkers? In één woord: meer. Meer wereldwijde expertise en kennis die meer lokale oplossingen inspireren. Meer vertrouwen in morgen met meer mogelijkheden om bedrijven te helpen groeien. Meer toekomstgerichtheid en service op maat. Meer vermogen om technologische transformaties nog beter bij te houden. Meer zichtbaarheid om nieuw talent aan te trekken en meer carrièremogelijkheden voor onze medewerkers. Er is veel om enthousiast over te zijn en we zijn nog maar net begonnen met het verkennen van de mogelijkheden”, zegt Clarisse Kopff, CEO van Allianz Trade.

Chris Townsend, lid van de Raad van Bestuur van Allianz SE, voegt daar aan toe: “We zijn verheugd dat Euler Hermes Allianz Trade wordt en zijn ervan overtuigd dat de verandering veel voordelen met zich mee zal brengen op het gebied van bekendheid, bedrijfsontwikkeling, groei en innovatie. Allianz Trade is een uniek, datagedreven en technologisch vooruitstrevend bedrijf, waar we enorm trots op zijn.”

De transformatie naar Allianz Trade: een grote troef voor onze toekomst

Onze nieuwe merknaam zal een directe ondersteuning zijn voor de implementatie van ons strategisch plan voor 2025. Dit plan onderstreept onze sterke ambitie voor groei in al onze bedrijfstakken en regio's. Het is gebaseerd op drie pijlers:

Uitbreiding van de kernactiviteiten : we willen onze concurrentiepositie voor onze activiteiten op het gebied van kredietverzekeringen versterken. We zullen blijven werken om service op het hoogste niveau te leveren in alle marktsegmenten, waarbij we voortbouwen op ongeëvenaarde garanties, vaardigheden en infrastructuur, maar ook op distributie via verschillende kanalen, inclusief het agentennetwerk van Allianz. We streven er ook naar om de marktpenetratie in de VS te versnellen.

: we willen onze concurrentiepositie voor onze activiteiten op het gebied van kredietverzekeringen versterken. We zullen blijven werken om service op het hoogste niveau te leveren in alle marktsegmenten, waarbij we voortbouwen op ongeëvenaarde garanties, vaardigheden en infrastructuur, maar ook op distributie via verschillende kanalen, inclusief het agentennetwerk van Allianz. We streven er ook naar om de marktpenetratie in de VS te versnellen. Opschaling van groeimotoren : we zullen ook werken aan een snellere ontwikkeling van onze groeimotoren, zoals garanties en speciale oplossingen. We zijn al experts in deze bedrijfstakken en zullen investeren om onze marktaandelen verder te ontwikkelen en snel uit te breiden.

: we zullen ook werken aan een snellere ontwikkeling van onze groeimotoren, zoals garanties en speciale oplossingen. We zijn al experts in deze bedrijfstakken en zullen investeren om onze marktaandelen verder te ontwikkelen en snel uit te breiden. Voorbereiding op de nieuwe wereld: onze derde prioriteit is gericht op de langere termijn, omdat het voor ons cruciaal is om ons goed voor te bereiden op de toekomst van de handel. Om voorop te blijven lopen, moeten we de kans grijpen die wordt geboden door de verschuiving van de B2B-handel naar online en een belangrijke speler worden in dit nieuwe ecosysteem.

“Groei staat centraal in onze nieuwe strategie. We streven ernaar om oplossingen te vinden voor klanten die actief zijn in nationale en mondiale economieën, omdat handelskrediet de legitimiteit en succesvolle uitvoering van zakelijke transacties garandeert. We blijven ons sterk inzetten voor onze missie om tijdige, nauwkeurige informatie en slimme, stabiele, op ervaring gebaseerde diensten te leveren. We gaan met ons bedrijf een nieuwe, opwindende fase in en het is fantastisch deze reis te beginnen met de naamsverandering naar Allianz Trade”, zegt Clarisse Kopff.

Wij doen vandaag voorspellingen over handels- en kredietrisico, zodat bedrijven vertrouwen kunnen hebben in de dag van morgen

Allianz Trade is de wereldleider op het gebied van kredietverzekeringen en een erkend specialist op het gebied van borgstelling, incasso, gestructureerd handelskrediet en politiek risico. Ons eigen informatienetwerk analyseert dagelijkse veranderingen in de solvabiliteit van meer dan 80 miljoen bedrijven. We geven bedrijven het vertrouwen om te handelen door hun betalingen veilig te stellen. Wij compenseren oninbare vorderingen, maar wat nog belangrijker is, we helpen je in de eerste plaats om oninbare vorderingen te voorkomen. Wanneer we kredietverzekeringen of andere financiële oplossingen bieden, ligt onze prioriteit bij bescherming door voorspelling. Maar als het onverwachte gebeurt, betekent onze AA-kredietbeoordeling dat we de middelen hebben, ondersteund door Allianz, om compensatie te bieden om je bedrijf in stand te houden. Allianz Trade, met hoofdkantoor in Parijs, is aanwezig in 52 landen met 5.500 medewerkers. In 2021 bedroeg onze geconsolideerde omzet 2,9 miljard euro en vertegenwoordigden de verzekerde bedrijfstransacties wereldwijd een risico van 931 miljard euro.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De hierin opgenomen verklaringen kunnen vooruitzichten, verklaringen van toekomstverwachtingen en andere toekomstgerichte verklaringen bevatten die gebaseerd zijn op de huidige inzichten en veronderstellingen van het management en die bekende en onbekende risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Werkelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten, uitgedrukt of geïmpliceerd in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van, zonder beperking, (I) veranderingen van de algemene economische omstandigheden en concurrentiesituatie, met name in de kernactiviteiten en kernmarkten van de Allianz Groep, (II) prestaties van financiële markten (met name marktvolatiliteit, liquiditeit en kredietgebeurtenissen), (III) frequentie en ernst van verzekerde schadegevallen, waaronder natuurrampen en de ontwikkeling van schadekosten, (IV) sterfte- en ziektecijfers en -trends, (V) persistentieniveaus, (VI) met name in de banksector, de omvang van kredietverzuim, (VII) renteniveaus, (VIII) valutakoersen inclusief de wisselkoers euro/Amerikaanse dollar, (IX) wijzigingen in wet- en regelgeving, waaronder belastingregelgeving, (X) de impact van overnames, inclusief gerelateerde integratievraagstukken en reorganisatiemaatregelen, en (XI) algemene concurrentiefactoren, in elk van deze gevallen op lokale, regionale, nationale en/of mondiale basis. Veel van deze factoren zijn waarschijnlijker, of meer uitgesproken, als gevolg van terroristische activiteiten en de consequenties daarvan.