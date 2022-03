English Danish

Dato 28.03.2022

Aktietilbagekøbsprogram - uge 12

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 3. februar 2022 til og med den 28. juli 2022 under forudsætning af den kommende generalforsamlings (til afholdelse den 2. marts 2022) fornyede bemyndigelse til bestyrelsen til at lade banken erhverve egne aktier, hvorved aktietilbagekøbsprogrammet kan fortsætte. I denne periode vil Ringkjøbing Landbobank tilbagekøbe aktier for en maksimal markedsværdi af 369 mio. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse af 2. februar 2022.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

Dato Antal aktier (stk.) Gennemsnitlig

købspris (kroner) Tilbagekøbt i alt

under programmet (kroner) I alt i henhold til seneste meddelelse 178.299 817,60 145.777.000 21. marts 2022 3.300 840,70 2.774.310 22. marts 2022 2.700 864,66 2.334.582 23. marts 2022 2.978 859,89 2.560.752 24. marts 2022 3.100 847,61 2.627.591 25. marts 2022 3.100 831,79 2.578.549 I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram 193.477 820,01 158.652.784

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

881.532 stk. aktier under afsluttede og ovennævnte aktietilbagekøbsprogram(-mer) svarende til 3,0 % af selskabets aktiekapital.







I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

Adm. direktør



Detaljeret oversigt over transaktionerne på den ovennævnte rapporteringsdage

Volume Price Venue Time CET 28 831 XCSE 20220321 9:00:03.241000 28 838 XCSE 20220321 9:05:34.182000 28 836 XCSE 20220321 9:06:51.438000 28 836 XCSE 20220321 9:06:51.438000 15 838 XCSE 20220321 9:08:59.163000 14 838 XCSE 20220321 9:08:59.163000 28 838 XCSE 20220321 9:13:20.818000 10 839 XCSE 20220321 9:15:25.632000 19 839 XCSE 20220321 9:15:25.632000 29 837 XCSE 20220321 9:17:40.402000 60 840 XCSE 20220321 9:25:31.658000 28 840 XCSE 20220321 9:28:13.214000 25 840 XCSE 20220321 9:29:24.081000 22 840 XCSE 20220321 9:29:24.081000 27 838 XCSE 20220321 9:33:30.635000 28 838 XCSE 20220321 9:33:30.635000 29 837 XCSE 20220321 9:43:35.488000 29 837 XCSE 20220321 9:43:35.488000 29 837 XCSE 20220321 9:43:35.488000 29 836 XCSE 20220321 9:48:03.975000 30 835 XCSE 20220321 9:54:17.389000 30 835 XCSE 20220321 9:54:17.389000 29 834 XCSE 20220321 9:54:20.563000 23 837 XCSE 20220321 10:13:03.263000 28 838 XCSE 20220321 10:18:44.751000 36 839 XCSE 20220321 10:25:10.100000 28 838 XCSE 20220321 10:27:06.748000 1 837 XCSE 20220321 10:37:37.185000 29 837 XCSE 20220321 10:37:37.185000 29 837 XCSE 20220321 10:37:37.185000 83 837 XCSE 20220321 10:44:10.649000 29 839 XCSE 20220321 10:54:21.454000 29 839 XCSE 20220321 10:54:21.454000 37 841 XCSE 20220321 11:08:53.643000 40 841 XCSE 20220321 11:22:37.221000 47 841 XCSE 20220321 11:22:37.221000 28 840 XCSE 20220321 11:23:56.014000 28 839 XCSE 20220321 11:30:22.534000 114 840 XCSE 20220321 12:03:02.097000 28 839 XCSE 20220321 12:10:44.393000 9 842 XCSE 20220321 12:32:29.866000 30 840 XCSE 20220321 12:55:24.844000 147 840 XCSE 20220321 12:55:24.844000 88 841 XCSE 20220321 13:16:06.362000 29 840 XCSE 20220321 13:16:06.388000 21 839 XCSE 20220321 13:35:39.825000 57 838 XCSE 20220321 13:36:46.701000 2 838 XCSE 20220321 13:36:46.701000 113 841 XCSE 20220321 13:50:00.737000 32 841 XCSE 20220321 13:50:00.737000 35 841 XCSE 20220321 13:50:00.760000 1 843 XCSE 20220321 14:18:52.694000 8 843 XCSE 20220321 14:18:52.694000 18 843 XCSE 20220321 14:18:52.694000 36 844 XCSE 20220321 14:27:10.949000 14 844 XCSE 20220321 14:32:34.717000 15 844 XCSE 20220321 14:32:34.717000 20 843 XCSE 20220321 14:38:06.597000 8 843 XCSE 20220321 14:38:06.597000 2 842 XCSE 20220321 14:39:28.687000 27 842 XCSE 20220321 14:42:44.333000 2 842 XCSE 20220321 14:42:44.333000 26 841 XCSE 20220321 14:49:03.567000 2 841 XCSE 20220321 14:49:03.567000 29 841 XCSE 20220321 14:49:03.595000 29 839 XCSE 20220321 14:49:41.813000 30 838 XCSE 20220321 14:50:55.975000 30 837 XCSE 20220321 14:52:44.201000 83 839 XCSE 20220321 15:09:09.974000 28 839 XCSE 20220321 15:09:09.974000 20 841 XCSE 20220321 15:16:48.616000 6 841 XCSE 20220321 15:16:48.658000 5 841 XCSE 20220321 15:16:51.107000 58 840 XCSE 20220321 15:16:51.127000 4 840 XCSE 20220321 15:16:51.134000 48 840 XCSE 20220321 15:16:51.134000 20 841 XCSE 20220321 15:16:51.149000 35 841 XCSE 20220321 15:16:51.149000 32 841 XCSE 20220321 15:16:51.149000 18 838 XCSE 20220321 15:37:12.428000 10 838 XCSE 20220321 15:37:12.428000 2 840 XCSE 20220321 15:46:29.617000 115 847 XCSE 20220321 16:00:47.218000 40 847 XCSE 20220321 16:00:48.821000 50 847 XCSE 20220321 16:00:48.821000 1 847 XCSE 20220321 16:03:06.880000 28 847 XCSE 20220321 16:03:06.880000 30 846 XCSE 20220321 16:03:21.371000 29 845 XCSE 20220321 16:06:21.422000 28 845 XCSE 20220321 16:06:21.422000 1 844 XCSE 20220321 16:07:14.043000 28 844 XCSE 20220321 16:07:14.043000 28 844 XCSE 20220321 16:11:27.452000 29 843 XCSE 20220321 16:13:17.959000 25 843 XCSE 20220321 16:17:19.881000 43 845 XCSE 20220321 16:23:52.653000 61 845 XCSE 20220321 16:23:52.653000 36 845 XCSE 20220321 16:23:52.653000 28 845 XCSE 20220321 16:31:15.132000 17 845 XCSE 20220321 16:33:08.430000 10 845 XCSE 20220321 16:33:08.430000 28 845 XCSE 20220321 16:35:05.044000 27 843 XCSE 20220321 16:36:11.735000 1 843 XCSE 20220321 16:36:11.735000 1 843 XCSE 20220321 16:36:11.735000 11 844 XCSE 20220321 16:44:33.241000 25 844 XCSE 20220321 16:44:33.266000 3 844 XCSE 20220321 16:44:33.266000 46 844 XCSE 20220321 16:44:33.290000 3 844 XCSE 20220321 16:44:33.615000 12 844 XCSE 20220321 16:44:33.615000 4 844 XCSE 20220321 16:44:50.493000 24 844 XCSE 20220321 16:46:00.330785 1 844 XCSE 20220322 9:03:24.346000 9 844 XCSE 20220322 9:03:24.346000 17 844 XCSE 20220322 9:03:24.346000 27 843 XCSE 20220322 9:05:25.994000 28 842 XCSE 20220322 9:05:34.858000 29 843 XCSE 20220322 9:09:33.229000 13 846 XCSE 20220322 9:14:10.924000 47 846 XCSE 20220322 9:14:18.986000 3 846 XCSE 20220322 9:17:19.999000 26 846 XCSE 20220322 9:17:19.999000 27 846 XCSE 20220322 9:20:11.136000 18 844 XCSE 20220322 9:20:45.278000 10 844 XCSE 20220322 9:20:45.278000 4 844 XCSE 20220322 9:24:47.964000 37 847 XCSE 20220322 9:26:33.968000 32 845 XCSE 20220322 9:26:54.422000 22 850 XCSE 20220322 9:33:29.107000 35 850 XCSE 20220322 9:33:29.107000 28 850 XCSE 20220322 9:34:51.910000 15 849 XCSE 20220322 9:40:00.161000 28 851 XCSE 20220322 9:42:05.021000 82 855 XCSE 20220322 9:55:39.982000 30 854 XCSE 20220322 9:59:42.396000 30 854 XCSE 20220322 9:59:42.396000 85 855 XCSE 20220322 10:28:13.025000 28 855 XCSE 20220322 10:28:13.025000 28 854 XCSE 20220322 10:31:04.679000 48 857 XCSE 20220322 10:54:56.243000 7 857 XCSE 20220322 10:58:34.719000 52 857 XCSE 20220322 10:58:34.719000 9 857 XCSE 20220322 10:58:34.719000 23 856 XCSE 20220322 10:59:33.783000 19 857 XCSE 20220322 11:21:43.678000 29 856 XCSE 20220322 11:30:48.849000 29 856 XCSE 20220322 11:30:48.849000 1 856 XCSE 20220322 11:30:48.982000 10 857 XCSE 20220322 11:47:01.533000 1 857 XCSE 20220322 11:47:01.533000 17 857 XCSE 20220322 11:47:01.533000 57 858 XCSE 20220322 11:54:17.543000 58 860 XCSE 20220322 12:04:35.810000 28 860 XCSE 20220322 12:04:35.810000 28 860 XCSE 20220322 12:19:05.201000 2 860 XCSE 20220322 12:19:05.201000 5 863 XCSE 20220322 12:23:23.952000 23 863 XCSE 20220322 12:23:23.974000 22 863 XCSE 20220322 12:45:18.657000 58 865 XCSE 20220322 12:58:46.442000 29 865 XCSE 20220322 13:07:23.137000 28 865 XCSE 20220322 13:13:41.496000 29 864 XCSE 20220322 13:20:13.740000 30 864 XCSE 20220322 13:42:21.821000 1 867 XCSE 20220322 14:16:29.959000 11 867 XCSE 20220322 14:16:29.959000 30 866 XCSE 20220322 14:17:23.566000 36 869 XCSE 20220322 14:35:58.829000 22 869 XCSE 20220322 14:35:58.829000 59 869 XCSE 20220322 14:38:25.160000 28 870 XCSE 20220322 14:39:36.213000 17 872 XCSE 20220322 14:49:31.801000 11 872 XCSE 20220322 14:49:31.801000 5 869 XCSE 20220322 14:56:19.959000 27 870 XCSE 20220322 15:03:14.889000 62 870 XCSE 20220322 15:03:14.906000 59 874 XCSE 20220322 15:06:12.062000 28 875 XCSE 20220322 15:13:25.129000 27 875 XCSE 20220322 15:13:25.129000 28 877 XCSE 20220322 15:18:05.547000 21 881 XCSE 20220322 15:20:19.753000 8 881 XCSE 20220322 15:20:19.753000 30 876 XCSE 20220322 15:23:26.726000 29 878 XCSE 20220322 15:26:27.007000 71 880 XCSE 20220322 15:37:25.330000 28 880 XCSE 20220322 15:40:05.384000 29 880 XCSE 20220322 15:47:08.029000 28 880 XCSE 20220322 16:00:10.854000 30 879 XCSE 20220322 16:01:17.132000 83 879 XCSE 20220322 16:03:56.537000 29 881 XCSE 20220322 16:06:03.634000 29 880 XCSE 20220322 16:06:53.426000 27 877 XCSE 20220322 16:08:30.294000 2 877 XCSE 20220322 16:08:30.295000 28 879 XCSE 20220322 16:12:13.871000 30 877 XCSE 20220322 16:18:18.245000 29 877 XCSE 20220322 16:20:40.732000 30 877 XCSE 20220322 16:25:23.337000 27 879 XCSE 20220322 16:27:43.828000 30 878 XCSE 20220322 16:28:40.556000 29 876 XCSE 20220322 16:30:30.124000 20 874 XCSE 20220322 16:31:35.692000 28 874 XCSE 20220322 16:36:33.713000 28 875 XCSE 20220322 16:38:53.663000 22 874 XCSE 20220322 16:40:47.584000 22 874 XCSE 20220322 16:42:34.226000 7 874 XCSE 20220322 16:42:34.226000 5 874 XCSE 20220322 16:45:09.177000 23 874 XCSE 20220322 16:45:09.177000 66 875 XCSE 20220322 16:50:50.671349 28 876 XCSE 20220323 9:00:21.106000 28 873 XCSE 20220323 9:02:26.704000 29 873 XCSE 20220323 9:05:24.539000 29 872 XCSE 20220323 9:05:46.988000 55 884 XCSE 20220323 9:11:11.758000 30 883 XCSE 20220323 9:13:56.739000 21 882 XCSE 20220323 9:16:00.051000 9 882 XCSE 20220323 9:16:00.051000 28 880 XCSE 20220323 9:16:52.447000 29 876 XCSE 20220323 9:19:53.310000 28 877 XCSE 20220323 9:23:05.761000 30 877 XCSE 20220323 9:24:49.487000 26 877 XCSE 20220323 9:41:19.081000 29 876 XCSE 20220323 9:41:35.266000 26 876 XCSE 20220323 9:41:35.266000 24 878 XCSE 20220323 9:42:25.307000 4 878 XCSE 20220323 9:42:25.307000 24 877 XCSE 20220323 9:42:25.332000 28 875 XCSE 20220323 9:51:46.256000 28 875 XCSE 20220323 9:57:45.334000 28 874 XCSE 20220323 9:59:15.132000 13 873 XCSE 20220323 10:01:10.376000 29 873 XCSE 20220323 10:06:45.622000 29 872 XCSE 20220323 10:07:06.300000 4 872 XCSE 20220323 10:23:14.076000 52 872 XCSE 20220323 10:23:14.076000 25 871 XCSE 20220323 10:23:14.116000 3 871 XCSE 20220323 10:23:14.116000 28 870 XCSE 20220323 10:26:24.850000 30 871 XCSE 20220323 10:34:39.633000 23 870 XCSE 20220323 10:35:47.345000 6 870 XCSE 20220323 10:35:47.345000 28 869 XCSE 20220323 10:43:03.778000 30 868 XCSE 20220323 10:47:27.355000 28 867 XCSE 20220323 10:56:19.471000 29 867 XCSE 20220323 11:00:01.030000 28 868 XCSE 20220323 11:06:59.321000 28 866 XCSE 20220323 11:24:02.311000 28 866 XCSE 20220323 11:24:02.311000 28 866 XCSE 20220323 11:24:02.311000 28 865 XCSE 20220323 11:24:05.976000 30 864 XCSE 20220323 11:32:51.123000 28 863 XCSE 20220323 11:35:24.418000 29 864 XCSE 20220323 11:40:04.092000 28 864 XCSE 20220323 11:46:44.471000 29 864 XCSE 20220323 11:57:47.596000 29 864 XCSE 20220323 11:57:55.379000 29 865 XCSE 20220323 12:09:31.496000 29 864 XCSE 20220323 12:13:01.784000 30 862 XCSE 20220323 12:21:25.507000 19 861 XCSE 20220323 12:23:18.699000 10 861 XCSE 20220323 12:23:18.699000 29 861 XCSE 20220323 12:39:20.936000 29 861 XCSE 20220323 12:39:20.936000 30 860 XCSE 20220323 12:41:07.151000 28 859 XCSE 20220323 12:51:09.702000 18 858 XCSE 20220323 12:58:54.765000 11 858 XCSE 20220323 12:58:54.765000 30 858 XCSE 20220323 13:05:26.349000 28 857 XCSE 20220323 13:26:41.843000 56 857 XCSE 20220323 13:26:41.843000 3 855 XCSE 20220323 13:26:43.968000 27 855 XCSE 20220323 13:26:43.968000 30 853 XCSE 20220323 13:28:10.499000 29 852 XCSE 20220323 13:36:24.322000 3 853 XCSE 20220323 13:37:25.232000 25 853 XCSE 20220323 13:37:25.232000 28 852 XCSE 20220323 13:38:27.013000 28 851 XCSE 20220323 13:40:56.381000 29 851 XCSE 20220323 13:48:41.252000 28 850 XCSE 20220323 13:57:13.687000 29 849 XCSE 20220323 14:04:20.618000 7 848 XCSE 20220323 14:06:56.391000 19 848 XCSE 20220323 14:06:56.423000 9 845 XCSE 20220323 14:12:23.916000 20 845 XCSE 20220323 14:12:23.916000 9 845 XCSE 20220323 14:24:59.814000 21 845 XCSE 20220323 14:24:59.829000 13 845 XCSE 20220323 14:29:06.320000 17 845 XCSE 20220323 14:29:06.320000 24 844 XCSE 20220323 14:38:13.777000 4 844 XCSE 20220323 14:38:13.777000 28 844 XCSE 20220323 14:38:13.777000 3 843 XCSE 20220323 14:38:19.777000 27 843 XCSE 20220323 14:38:19.777000 30 844 XCSE 20220323 14:39:24.975000 5 844 XCSE 20220323 14:43:27.589000 25 844 XCSE 20220323 14:43:27.589000 13 843 XCSE 20220323 14:45:14.570000 4 843 XCSE 20220323 14:45:14.570000 12 843 XCSE 20220323 14:45:14.570000 29 842 XCSE 20220323 14:50:15.565000 13 841 XCSE 20220323 14:55:32.282000 54 844 XCSE 20220323 14:59:27.192000 2 844 XCSE 20220323 14:59:27.192000 28 845 XCSE 20220323 15:19:33.976000 30 846 XCSE 20220323 15:21:16.524000 29 846 XCSE 20220323 15:30:28.451000 29 847 XCSE 20220323 15:36:52.162000 28 845 XCSE 20220323 15:47:22.448000 85 845 XCSE 20220323 15:54:50.754000 16 845 XCSE 20220323 15:58:07.808000 14 845 XCSE 20220323 15:58:07.808000 3 845 XCSE 20220323 15:58:07.808000 26 845 XCSE 20220323 15:58:07.808000 12 845 XCSE 20220323 16:00:08.677000 8 850 XCSE 20220323 16:17:17.378000 20 850 XCSE 20220323 16:17:17.378000 60 855 XCSE 20220323 16:24:51.837000 35 855 XCSE 20220323 16:24:51.878000 30 855 XCSE 20220323 16:27:43.226000 15 855 XCSE 20220323 16:27:43.226000 14 855 XCSE 20220323 16:27:43.226000 30 855 XCSE 20220323 16:27:43.226000 33 855 XCSE 20220323 16:27:43.250000 33 855 XCSE 20220323 16:27:43.250000 27 854 XCSE 20220323 16:34:16.018000 28 853 XCSE 20220323 16:34:23.031000 27 853 XCSE 20220323 16:36:09.036000 64 853 XCSE 20220323 16:39:19.534000 30 853 XCSE 20220324 9:02:31.854000 13 855 XCSE 20220324 9:07:38.269000 16 855 XCSE 20220324 9:07:38.269000 28 853 XCSE 20220324 9:09:11.144000 28 852 XCSE 20220324 9:09:25.365000 29 851 XCSE 20220324 9:09:31.058000 28 850 XCSE 20220324 9:12:00.266000 28 854 XCSE 20220324 9:19:49.008000 14 854 XCSE 20220324 9:24:46.476000 14 854 XCSE 20220324 9:24:46.476000 15 853 XCSE 20220324 9:26:08.205000 28 853 XCSE 20220324 9:26:08.205000 14 853 XCSE 20220324 9:26:08.205000 56 855 XCSE 20220324 9:44:45.831000 59 854 XCSE 20220324 9:44:49.136000 28 851 XCSE 20220324 9:49:56.454000 96 852 XCSE 20220324 10:15:41.264000 27 852 XCSE 20220324 10:20:23.296000 84 851 XCSE 20220324 10:22:40.247000 28 850 XCSE 20220324 10:26:35.111000 28 850 XCSE 20220324 10:26:35.111000 40 846 XCSE 20220324 10:30:49.390000 15 846 XCSE 20220324 10:30:52.979000 14 846 XCSE 20220324 10:30:52.979000 30 849 XCSE 20220324 10:35:38.824000 1 848 XCSE 20220324 10:39:48.910000 29 848 XCSE 20220324 10:39:48.910000 6 848 XCSE 20220324 10:48:45.795000 29 848 XCSE 20220324 11:00:20.288000 29 848 XCSE 20220324 11:00:20.288000 1 848 XCSE 20220324 11:00:20.288000 29 848 XCSE 20220324 11:00:20.288000 28 847 XCSE 20220324 11:09:29.446000 28 847 XCSE 20220324 11:09:29.446000 28 847 XCSE 20220324 11:09:29.446000 1 846 XCSE 20220324 11:09:29.470000 1 845 XCSE 20220324 11:09:33.209000 28 843 XCSE 20220324 11:22:46.994000 28 843 XCSE 20220324 11:22:46.994000 16 844 XCSE 20220324 11:47:39.400000 7 844 XCSE 20220324 11:47:39.400000 38 844 XCSE 20220324 11:47:39.400000 28 844 XCSE 20220324 11:52:00.453000 47 844 XCSE 20220324 11:59:24.792000 88 845 XCSE 20220324 12:03:51.542000 19 847 XCSE 20220324 12:10:02.255000 16 846 XCSE 20220324 12:19:20.384000 85 846 XCSE 20220324 12:35:43.372000 57 846 XCSE 20220324 12:40:01.327000 28 845 XCSE 20220324 12:40:04.085000 35 846 XCSE 20220324 12:51:22.481000 20 846 XCSE 20220324 12:51:22.481000 29 845 XCSE 20220324 13:19:20.002000 28 845 XCSE 20220324 13:31:36.744000 10 846 XCSE 20220324 13:56:48.180000 21 846 XCSE 20220324 14:08:03.691000 6 846 XCSE 20220324 14:08:03.691000 26 844 XCSE 20220324 14:13:39.910000 4 844 XCSE 20220324 14:13:39.910000 30 844 XCSE 20220324 14:13:39.910000 27 844 XCSE 20220324 14:13:39.910000 30 843 XCSE 20220324 14:14:01.536000 28 846 XCSE 20220324 14:33:18.848000 29 846 XCSE 20220324 14:33:18.848000 9 845 XCSE 20220324 14:34:03.089000 21 845 XCSE 20220324 14:34:03.089000 12 845 XCSE 20220324 15:08:52.349000 6 845 XCSE 20220324 15:08:52.349000 37 845 XCSE 20220324 15:08:52.366000 13 844 XCSE 20220324 15:18:21.993000 6 844 XCSE 20220324 15:20:37.440000 10 844 XCSE 20220324 15:20:37.440000 28 844 XCSE 20220324 15:20:37.440000 11 844 XCSE 20220324 15:20:37.440000 29 843 XCSE 20220324 15:21:26.787000 59 844 XCSE 20220324 15:27:06.857000 1 844 XCSE 20220324 15:37:59.794000 58 844 XCSE 20220324 15:37:59.794000 44 845 XCSE 20220324 15:46:36.846000 3 845 XCSE 20220324 15:46:36.846000 2 845 XCSE 20220324 15:46:36.846000 48 845 XCSE 20220324 15:46:36.846000 29 845 XCSE 20220324 15:48:36.536000 29 844 XCSE 20220324 15:50:24.138000 110 844 XCSE 20220324 15:59:03.516000 1 846 XCSE 20220324 16:01:05.016000 6 849 XCSE 20220324 16:01:22.702000 30 849 XCSE 20220324 16:01:25.183000 28 848 XCSE 20220324 16:02:05.505000 29 846 XCSE 20220324 16:04:42.740000 117 848 XCSE 20220324 16:13:30.134000 15 848 XCSE 20220324 16:26:50.970000 1 849 XCSE 20220324 16:32:30.164000 27 849 XCSE 20220324 16:32:30.241000 84 849 XCSE 20220324 16:33:57.937651 389 849 XCSE 20220324 16:33:57.937670 28 841 XCSE 20220325 9:00:12.981000 30 840 XCSE 20220325 9:06:22.370000 29 838 XCSE 20220325 9:07:41.113000 28 838 XCSE 20220325 9:09:11.678000 49 837 XCSE 20220325 9:16:00.650000 58 838 XCSE 20220325 9:18:30.129000 28 838 XCSE 20220325 9:20:51.532000 3 838 XCSE 20220325 9:26:20.255000 26 838 XCSE 20220325 9:26:20.255000 28 837 XCSE 20220325 9:44:43.794000 28 837 XCSE 20220325 9:44:43.794000 31 836 XCSE 20220325 9:44:43.832000 28 836 XCSE 20220325 9:44:43.832000 30 835 XCSE 20220325 9:44:45.095000 18 836 XCSE 20220325 9:53:33.521000 37 836 XCSE 20220325 9:53:33.521000 29 834 XCSE 20220325 9:53:38.259000 19 833 XCSE 20220325 10:01:34.576000 9 833 XCSE 20220325 10:01:34.576000 9 832 XCSE 20220325 10:02:01.587000 20 832 XCSE 20220325 10:02:01.587000 29 831 XCSE 20220325 10:04:39.433000 6 830 XCSE 20220325 10:05:42.604000 23 830 XCSE 20220325 10:05:42.613000 29 830 XCSE 20220325 10:17:04.973000 30 829 XCSE 20220325 10:17:25.717000 29 828 XCSE 20220325 10:17:53.519000 29 829 XCSE 20220325 10:21:04.602000 29 828 XCSE 20220325 10:24:52.532000 25 827 XCSE 20220325 10:40:39.472000 8 833 XCSE 20220325 10:56:13.288000 38 834 XCSE 20220325 10:58:11.858000 10 834 XCSE 20220325 10:58:11.858000 59 832 XCSE 20220325 11:12:02.244000 60 833 XCSE 20220325 11:12:02.266000 5 833 XCSE 20220325 11:12:02.266000 30 833 XCSE 20220325 11:36:22.738000 39 834 XCSE 20220325 11:51:26.240000 19 834 XCSE 20220325 11:51:26.240000 56 836 XCSE 20220325 11:57:02.413000 18 836 XCSE 20220325 11:57:03.274000 4 836 XCSE 20220325 11:57:03.274000 35 836 XCSE 20220325 11:57:03.274000 28 837 XCSE 20220325 11:59:05.752000 30 837 XCSE 20220325 12:07:06.703000 13 838 XCSE 20220325 12:49:53.481000 1 838 XCSE 20220325 12:59:14.543000 27 838 XCSE 20220325 12:59:14.543000 6 838 XCSE 20220325 13:08:41.956000 79 837 XCSE 20220325 13:17:48.780000 10 837 XCSE 20220325 13:17:48.780000 50 836 XCSE 20220325 13:31:48.169000 55 836 XCSE 20220325 13:31:48.240000 28 835 XCSE 20220325 13:32:16.164000 28 834 XCSE 20220325 13:44:27.818000 17 832 XCSE 20220325 13:55:13.051000 100 832 XCSE 20220325 13:55:13.051000 49 832 XCSE 20220325 13:55:13.073000 26 831 XCSE 20220325 14:03:20.468000 20 831 XCSE 20220325 14:03:20.482000 9 831 XCSE 20220325 14:03:20.482000 9 830 XCSE 20220325 14:15:06.079000 28 830 XCSE 20220325 14:15:06.079000 20 830 XCSE 20220325 14:15:06.079000 29 830 XCSE 20220325 14:15:06.079000 28 830 XCSE 20220325 14:15:33.472000 29 828 XCSE 20220325 14:16:07.288000 28 828 XCSE 20220325 14:16:21.413000 29 827 XCSE 20220325 14:17:15.545000 29 827 XCSE 20220325 14:17:23.473000 29 826 XCSE 20220325 14:17:46.651000 29 826 XCSE 20220325 14:18:08.094000 28 826 XCSE 20220325 14:18:31.330000 28 825 XCSE 20220325 14:19:55.198000 28 825 XCSE 20220325 14:20:00.854000 30 825 XCSE 20220325 14:20:20.910000 30 825 XCSE 20220325 14:20:50.363000 29 827 XCSE 20220325 14:23:18.721000 29 827 XCSE 20220325 14:26:29.678000 29 828 XCSE 20220325 14:34:54.385000 29 829 XCSE 20220325 15:00:48.652000 29 829 XCSE 20220325 15:02:42.934000 19 829 XCSE 20220325 15:16:10.246000 41 829 XCSE 20220325 15:16:10.252000 13 828 XCSE 20220325 15:21:54.565000 9 828 XCSE 20220325 15:21:54.565000 6 828 XCSE 20220325 15:21:54.565000 29 832 XCSE 20220325 15:40:08.064000 28 831 XCSE 20220325 15:40:21.122000 18 832 XCSE 20220325 15:56:07.239000 10 832 XCSE 20220325 15:56:07.239000 28 832 XCSE 20220325 16:01:41.555000 29 831 XCSE 20220325 16:01:42.229000 28 831 XCSE 20220325 16:08:17.281000 28 830 XCSE 20220325 16:12:34.921000 30 829 XCSE 20220325 16:12:37.305000 28 829 XCSE 20220325 16:19:05.083000 27 828 XCSE 20220325 16:23:05.419000 28 828 XCSE 20220325 16:25:24.916000 30 828 XCSE 20220325 16:27:49.510000 1 827 XCSE 20220325 16:27:49.511000 1 827 XCSE 20220325 16:27:49.511000 28 827 XCSE 20220325 16:27:49.511000 19 828 XCSE 20220325 16:33:26.503000 19 828 XCSE 20220325 16:33:26.544000 32 828 XCSE 20220325 16:33:26.544000 28 827 XCSE 20220325 16:34:16.516000 1 827 XCSE 20220325 16:34:16.516000 29 827 XCSE 20220325 16:34:16.539000 35 829 XCSE 20220325 16:45:07.897000 60 829 XCSE 20220325 16:45:07.897000 13 829 XCSE 20220325 16:45:07.897000 30 828 XCSE 20220325 16:45:15.051000 48 828 XCSE 20220325 16:52:09.449003

