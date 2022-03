English Danish

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. maj 2021 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.), der vil blive opkøbt over en periode på op til to år.

Som annonceret den 2. november 2021, i første fase af programmet fra 3. november 2021 til 3. maj 2022 vil Selskabet købe egne A-aktier og B-aktier for et beløb op til DKK 8 mia. Første fase af tilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra mandag d. 21. marts til fredag d. 25. marts foretaget følgende transanktioner:



Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) 44.355 905.057.020 21. marts 2022 140 21.981,5700 3.077.420 22. marts 2022 120 22.012,5000 2.641.500 23. marts 2022 150 21.898,4000 3.284.760 24. marts 2022 150 21.326,6700 3.199.001 25. marts 2022 200 20.053,0500 4.010.610 Total 21. -25. marts 2022 760 16.213.290 Køb fra A. P. Møller Holding A/S* 805 21.333,2767 17.173.288 Total i første fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 45.920 938.443.598 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 45.920 938.443.598 Antal

B aktier Average purchase price B shares, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) 262.452 5.700.465.034 21. marts 2022 703 22.944,1300 16.129.723 22. marts 2022 603 22.939,8200 13.832.711 23. marts 2022 754 22.631,2700 17.063.978 24. marts 2022 754 21.985,2700 16.576.894 25. marts 2022 1.005 20.644,7500 20.747.974 Total 21. -25. marts 2022 3.819 84.351.280 Køb fra A. P. Møller Holding A/S* 2.445 22.087,2689 54.003.372 Total i første fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 268.716 5.838.819.686 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 268.716 5.838.819.686

*) I henhold til separat aftale deltager A.P. Møller Holding A/S på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 146.761 A-aktier og 697.555 B-aktier som egne aktier, svarende til 4,36% af aktiekapitalen.



Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 28. marts 2022

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stig Frederiksen, tlf. +45 3363 3106

Head of Media Relations, Signe Wagner, tlf. +45 3363 1901

