English Finnish

Aspo Oyj

Sisäpiiritieto

28.3.2022 klo 13.00





Aspo lunastaa ulkona olevan hybridilainansa

Aspo Oyj (”Aspo” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa käyttävänsä oikeuttaan lunastaa 30.4.2020 liikkeeseen laskeman 20 000 000 euron ja 8,750 prosentin korkoisen hybridilainan (ISIN: FI4000415666) (”2020 Hybridilaina”).

Koko ulkona oleva 20 000 000 euron osuus 2020 Hybridilainoista lunastetaan täysimääräisesti 2020 Hybridilainan ehtojen mukaisesti 2.5.2022 (”Lunastuspäivä”).

Lunastuspäivänä Aspo maksaa 2020 Hybridilainan lainan haltijoille lunastushinnan, joka vastaa velkakirjan nimellismäärää lisättynä kertyneellä korolla, lukuun ottamatta Lunastuspäivän korkoa.

Tämä lunastusilmoitus on peruuttamaton, ja se annetaan laskenta-asiamiehelle (Calculation Agent) ja 2020 Hybridilainan haltijoille 2020 Hybridilainan ehtojen mukaisesti.



ASPO Oyj

Rolf Jansson

toimitusjohtaja

Lisätietoja:



Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh +358 400 600 264

Keijo Keränen, rahoitusjohtaja, puh +358 400 955 821



JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspo.fi





Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa omilla toimialoillaan. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 960 ammattilaista.