Explorance annonce quatre nouvelles nominations au conseil d'administration

MONTRÉAL, 28 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Explorance , un chef de file mondial en solutions technologiques de gestion humaine, annonce aujourd'hui la nomination de quatre nouveaux membres à son conseil d'administration. Ayant récemment reçu un financement d'Investissement Québec, ces nominations apportent le soutien d'une équipe multidisciplinaire à cette entreprise en pleine croissance, tout en continuant à répondre aux besoins de sa clientèle.

Au cours des quatre dernières années, Explorance a augmenté ses revenus de 238 % et sa clientèle a grimpé de 115 %. L'année dernière, plus de 20 millions de personnes à travers le monde ont utilisé les solutions d'Explorance, qui leur ont fourni des perspectives et des recommandations concrètes les permettant d’observer une croissance au niveau personnel et organisationnel. « La meilleure façon de se développer est de tirer parti des connaissances, des aptitudes et des compétences de ceux qui l'ont déjà fait et qui ont beaucoup d'expérience dans leur domaine », déclare Samer Saab, PDG d'Explorance. « Les nominations au conseil d'administration nous confèrent la faculté d'atteindre notre croissance rapide et durable. Je suis ravi d'accueillir un groupe aussi solide de personnes aux accomplissements remarquables au sein d'Explorance et j'ai bien hâte de les consulter. »

Le conseil d'administration est présidé par Martial Vincent . M. Vincent dispose d'une grande expertise dans la croissance mondiale des entreprises technologiques. À travers les nombreux postes de direction qu'il a occupés, M. Vincent a mis à profit son approche stratégique et ses compétences en matière de développement des affaires et d'entrepreneuriat en siégeant auprès de nombreux conseils d'administration. M. Vincent a été président de R3D, une entreprise internationale de conseils en gestion et en informatique, ainsi que de Développement économique Longueuil (DEL), un service de soutien aux entreprises financé par le gouvernement. Il siège actuellement au sein de plusieurs autres conseils d'administration, notamment celui d'Astus, une entreprise technologique, et a été par le passé membre du conseil d'administration de Fresche Legacy, une entreprise de logiciels qui révolutionne les expériences numériques pour relever des défis commerciaux complexes dans le monde entier.

Nouvellement nommée, Lyne Lamothe , cadre avec une importante expérience dans le domaine des ressources humaines, rejoint également le conseil. Mme Lamothe est actuellement directrice mondiale des ressources humaines chez Fiera Capital, une entreprise indépendante de gestion d'actifs dont la présence mondiale ne cesse de croître, et possède trente ans d'expérience qui lui ont permis de développer une expertise en gestion du changement. Elle a guidé de nombreuses entreprises à travers des moments critiques de transformation organisationnelle et d'acquisition, en plus d’avoir occupé des postes de direction chez La Presse, Saputo, Liz Claiborne et Nestlé. Elle a également été chef de la direction des talents au Cirque du Soleil et a fait partie de l'équipe de gestion responsable de la conclusion de la vente de l'entreprise à de nouveaux propriétaires. Son expertise sera indispensable à la croissance rapide d'Explorance.

En tant que président intérimaire de Polytechnique Montréal et fondateur d'une entreprise de technologie basée sur l'IA, l'arrivée du Dr Gilles Savard au sein du conseil d'administration met l'accent sur le processus d'apprentissage continu, tout en assurant l'utilisation de technologies de fine pointe pour les solutions d'Explorance. Le Dr Savard est professeur au département de mathématiques et de génie industriel depuis près de trente ans. Il apporte donc un regard éclairé sur l'enseignement supérieur et du contexte scientifique. De plus, sa recherche opérationnelle et ses vastes connaissances dans le domaine de l'apprentissage machine sont des atouts majeurs pour Explorance.

Enfin, mais non moins important, Martin Gauthier rejoint le conseil d'administration, manifestant ainsi l'importance cruciale de l'innovation. M. Gauthier est un pionnier dans le domaine de la communication interactive. Il est le président de l’entreprise de marketing de renommée internationale Sid Lee, qui a été nommée « Agence de l'année » et est l'une des agences les plus performantes au monde selon Forbes. M. Gauthier a plus de 20 ans d'expérience et a travaillé avec Samsung, Adidas, The North Face, Lowe's Rona/Reno-Depot, SAQ, IGA/Sobeys, Loto-Québec, FIFA/SC, et le Cirque du Soleil. Sa créativité avant-gardiste, son imagination et son dévouement à l'égard de l'expérience client lui ont valu une réputation remarquable. Son point de vue permettra à l'entreprise de se surpasser.

À propos d'Explorance

Fondé en 2003, Explorance soutient plus de 20 millions d'étudiants et d'employés dans leur cheminement professionnel, leur quête d’atteinte d'objectifs, de croissance et d'impact.

En tant que principal fournisseur de solutions d'analyse des personnes, Explorance se concentre sur la convergence entre les expériences des personnes et l'efficacité des talents. En réunissant les moments qui comptent, nous dressons un tableau unifié des besoins, des attentes, des aptitudes, des connaissances et des compétences. En fournissant une expertise éprouvée en matière de mesure et des recommandations décisionnelles basées sur l'IA, nous contribuons à accélérer le passage de l’analyse à l'action, permettant ainsi l'agilité organisationnelle et la réussite individuelle.

Basé à Montréal, avec des unités commerciales à Chicago, Chennai, Melbourne, Amman et Londres, Explorance travaille avec 25 % des entreprises du Fortune 100 et les meilleurs établissements d'enseignement supérieur du monde. Explorance a été reconnu à plusieurs reprises pour sa culture de grande confiance mutuelle par l'Institut Great Place to Work®, et comme une organisation Deloitte Technology Fast 500™. Pour en savoir plus, visitez Explorance.com ou connectez-vous avec nous sur LinkedIn , Facebook et Twitter .