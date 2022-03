Converge Technology Solutions Corp. erwirbt Interdynamix Systems

TORONTO und GATINEAU, QUÉBEC, March 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. („Converge“ oder „das Unternehmen“) (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) ein Anbieter von softwaregestützten IT- und Cloud-Lösungen, freut sich bekannt zu geben, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Interdynamix (IDX), einem Systemintegrator der nächsten Generation mit Schwerpunkt auf Geschäft, Technik und Innovation, unterzeichnet hat. Der Abschluss der Transaktion wird für Q2-2022 erwartet.



Interdynamix hat seinen Hauptsitz in Alberta, Kanada, und wurde 1995 mit dem Ziel gegründet, eine große Lücke in der Technologiebranche zu schließen, die durch den Bedarf an hochqualifizierten technischen Leistungen entstand. IDX beschäftigt heute Architekten, Ingenieure, Vertriebs- und Supportfachleute. In der IT-Branche ist IDX als weltweit führend bei der Lösung von betrieblichen Problemen mithilfe von innovativen Lösungen und Dienstleistungen bekannt, die von Cloud Computing und Infrastruktur bis hin zu Open-Source-Beratung reichen. Interdynamix beherbergt die IDX Labs und bietet darüber auch funktionale, technische und Leistungstests zur Validierung von Architektursystemen und zur Gewährleistung nahtloser Migrationen.

„Die Zugehörigkeit zu Converge ist ein echter Glücksfall für Interdynamix, der er uns ermöglichen wird, unsere Geschäftsziele noch weiter voranzutreiben“, so Devin Vandenberg, CEO von Interdynamix Systems. „Dadurch, dass wir Teil von Converge werden, können wir mit erweiterten Lösungs- und Serviceangeboten einen noch kundenorientierteren Ansatz zu verfolgen und gleichzeitig ein Höchstmaß an Innovation gewährleisten.“

„Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass Converge sein Unternehmensportfolio um das Solution-Engineering- und Business-Consulting-Unternehmen Interdynamix erweitern wird“, sagte Shaun Maine, CEO von Converge. „IDX wird unseren Einfluss in Westkanada und Toronto vergrößern. Ihr Fachwissen in den Bereichen Hybrid Cloud, Open Source und TELCO wird Converges Fähigkeit, unseren Kunden in ganz Nordamerika eine sich ständig weiterentwickelnde Palette von Lösungen anzubieten und umzusetzen, erheblich verbessern.“

Interdynamix (IDX) ist die neunundzwanzigste Übernahme, die Converge oder ihre Tochtergesellschaften seit Oktober 2017 angekündigt haben. Zur Unternehmensfamilie von Converge gehören auch: Corus Group, LLC; Northern Micro, Inc.; 10084182 Canada Inc., auch bekannt als Becker-Carroll; Key Information Systems, Inc.; BlueChip Tek, Inc.; Lighthouse Computer Systems, Isnc.; Software Information Systems LLC.; Nordisk Systems, Inc.; Essex Technology Group, Inc.; Datatrend Technologies, Inc.; VSS, LLC; Solutions PCD, Inc.; Unique Digital, Inc.; Workgroup Connections, Inc.; Vivvo Application Studios LTD.; Vicom Computer Services, Inc.; CarpeDatum LLC; Accudata Systems, Inc.; Dasher Technologies, Inc.; ExactlyIT, Inc.; REDNET GmbH; Vicom Infinity, Inc.; Infinity Systems Software, Inc.; LPA Software Solutions, LLC; OPIN Digital, Inc; Paragon Development Systems, Inc.; Visucom GmbH; und 1CRM Systems Corp.

Über Interdynamix

Interdynamix hat zwei gleichgroße Bereiche, Solution-Engineering und Business-Consulting. Um die Probleme unserer Kunden zu lösen, vereint IDX ein tiefes Verständnis der Geschäfts- und Technologie-Ökosysteme unserer Kunden mit einem Spitzenteam an Experten, die unermüdlich daran arbeiten, die geschäftlichen und wirtschaftlichen Ziele unserer Kunden zu erreichen. IDX wurde 1995 in Edmonton, Alberta, Kanada, gegründet, um eine große Lücke im Bereich der technischen Leistungen zu schließen. Heute besteht IDX aus mehr als 50 Führungskräften, Architekten, Ingenieuren, Vertriebs- und Supportfachleuten und ist in der IT-Branche als weltweit führendes Unternehmen für die Lösung von betrieblichen Problemen mithilfe innovativer Technologielösungen bekannt.

Über Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen und Dienstleistungen konzentriert. Der weltweite Lösungsansatz von Converge bietet fortschrittliche Lösungen zu Analytik, Anwendungsmodernisierung, Cloud, Cybersicherheit, digitaler Infrastruktur und digitalen Arbeitsplätzen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei diesen Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen über alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter convergetp.com.