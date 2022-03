Kering : COMMUNIQUÉ DE MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

English French

28.03.2022

COMMUNIQUÉ DE MISE À DISPOSITION

DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

Le Document d’enregistrement universel 2021 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) au format ESEF (European Single Electronic Format) le lundi 28 mars 2022, sous le numéro D.22-0163. Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de Kering : www.kering.com (rubrique Finance \ Information réglementée).

Ce Document d’enregistrement universel comprend notamment le rapport financier annuel, le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société, les informations relatives aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes.

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2021, Kering comptait plus de 42 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 17,6 milliards d’euros

Contacts

Presse

Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com

Marie de Montreynaud +33 (0)1 45 64 62 53 marie.demontreynaud@kering.com

Analystes/investisseurs

Claire Roblet +33 (0)1 45 64 61 49 claire.roblet@kering.com

Laura Levy +33 (0)1 45 64 60 45 laura.levy@kering.com

Pièce jointe