La Légion royale canadienne : Il faut mettre fin au plan immobilier de la plage de Juno

English French

OTTAWA, 28 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Légion royale canadienne est consternée par les plans de construction d'un nouveau complexe immobilier sur les lieux sacrés des débarquements du jour J de 1944. Dans un vibrant appel, le président national Bruce Julian a exprimé les sentiments suivants :



« Les terrains de la plage Juno en France sont sacrés et vénérés. C'est là que les soldats canadiens et alliés ont combattu et sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale; et des gens venus de près et de loin visitent ce lieu paisible pour leur témoigner leur respect. Le fait de perturber cet environnement en permanence, avec un complexe d'habitations, entraînerait des effets négatifs irréversibles sur la région. Ce site a été le théâtre d'un conflit mondial charnière qui a débouché sur les libertés que nous connaissons aujourd'hui. Nous prions instamment les personnes impliquées dans ce projet de tenir compte des dommages physiques et émotionnels que cela créerait, et de choisir un autre emplacement plus approprié. »

Un promoteur français travaille actuellement sur les plans de construction d'un complexe de 70 unités de logement. Des citoyens inquiets, tant au Canada qu'en France, espèrent également faire renverser cette décision.

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses 250 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

Relations publiques/Requêtes médiatiques : ou PublicRelations@Legion.ca / 343-540-7604 - Nujma Bond

Legion.ca

Facebook.com/CanadianLegion

Twitter.com/RoyalCdnLegion

Instagram.com/royalcanadianlegion

youtube.com/user/RCLDominionCommand





Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ee661bf7-ae22-4ea6-8e6b-5f36873f8829/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/91aa45e5-bff7-4ca1-8d38-3040e46ed2ee/fr