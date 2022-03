English Finnish

Lassila & Tikanoja Oyj

Sijoittajauutinen

28.3.2022 klo 18.00

Lassila & Tikanoja allekirjoitti vastuullisuustavoitteisiin sidotun valmiusluoton

Lassila & Tikanoja Oyj on allekirjoittanut 40 miljoonan euron vastuullisuustavoitteisiin sidotun valmiusluoton (revolving credit facility) 25.3.2022. Valmiusluotto erääntyy vuoden 2025 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja sopimuksessa on yhden vuoden jatko-optio. Sopimus tehtiin Danske Bankin kanssa.

Valmiusluoton korkomarginaali huomioi sen, miten L&T edistyy kolmen vastuullisuustavoitteensa saavuttamisessa. Tavoitteet ovat:

hiilikädenjäljen kasvu eli L&T:n toiminnan kautta syntyneet päästösäästöt suhteessa liikevaihtoon.

tieteellinen päästövähennystavoite, jonka mukaisesti L&T:n tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä puolittaa oman toimintansa hiilidioksidipäästöt (scope 1 ja 2) ajokilometriä kohden vuoden 2018 tasosta.

työturvallisuuden parantuminen, jota mitataan kokonaistapaturmataajuudella (TRIF).

”L&T:n strategisena tavoitteena on saada aikaan merkittäviä päästösäästöjä yhteiskunnassa ja on hienoa, että valmiusluottommekin on sidottu tähän tavoitteeseen. L&T myös raportoi vuosineljänneksittäin asiakkaille tuotetut ilmastopäästösäästöt. Olemme toteuttaneet omien päästöjemme vähentämiseen tähtääviä toimia jo vuosien ajan, muun muassa ajoneuvokalustoamme uudistamalla, käyttövoima- ja polttonestevalinnoilla sekä taloudellisella ajotavalla ja reittitehokkuuden optimoinnilla. Henkilöstövaltaisena yrityksenä työturvallisuuden edistäminen on meille tärkeä painopiste”, sanoo Lassila & Tikanojan talousjohtaja Valtteri Palin.

Valmiusluotto sisältää myös kaksi taloudellista tunnuslukukovenanttia: omavaraisuusaste sekä nettovelan ja käyttökatteen suhdeluku. Luottolimiitti on vakuudeton.

Lassila & Tikanoja on samanaikaisesti irtisanonut nykyisen 30 miljoonan euron sitovan luottolimiitin, joka olisi erääntynyt vuoden 2023 toisella kvartaalilla. Yhtiön sitova luottolimiitti on tällä hetkellä käyttämätön.

