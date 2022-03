Havila Kystruten AS: Regnskap for fjerde kvartal 2021

English Norwegian

Sammendrag

Havila Kystruten’s seiling langs kysten startet fra Bergen 12. Desember 2021 med første rundreise til Kirkenes for Havila Capella. Regnskapet for fjerde kvartal dekker i tillegg til ordinær drift også kostnader til forberedelser til oppstart. Det inkluderer opplæring og trening av mannskaper til både Havila Capella og Havila Castor, oppbygging av organisasjonen, og kostnader til seiling av Havila Capella fra Tyrkia til Norge. Selskapet går i løpet av 2022 over i ordinær drift etter hvert som skipene leveres og er klare for segling på verdens vakreste kystreise.

Norske myndigheters koronarestriksjoner fra desember til midten av januar, har hatt negative konsekvenser for selskapets omsetning.

Bestillinger

Havila Kystruten opplever stor og økende etterspørsel fra reisende. Bekreftede bestillinger for resten av året utgjør i gjennomsnitt mer enn 70 % for Havila Capella og tilsvarende for Havila Castor fra planlagt oppstart i mai 2022. Med tanke på avsatt kapasitet i henhold til kontrakten med departementet og den økende etterspørselen, er selskapet fornøyd med belegget.

Resultat for 4. kvartal 2021

Driftskostnader består av MNOK 33,7 i lønnskostnader og MNOK 34,1 i andre driftskostnader. Varekostnader er MNOK 1,5.

Av driftskostnader utgjør MNOK 23 engangskostnader knyttet til forberedelse oppstart Havila Capella.

Driftsresultat før avskrivning ble MNOK -60,7.

Avskrivninger var MNOK 3,8.

Netto finansposter var MNOK 10,5.

Resultat før skatt ble MNOK -54.

Balanse og likviditet pr. 31.12.21

Investeringer i immaterielle eiendeler og utsatt skattefordel utgjorde MNOK 58,1 pr. 31.12.21, mens skip under utførelse utgjorde MNOK 1 433.3.

Bokført verdi av Havila Capella 31.12.21 var MNOK 998,6.

Sum omløpsmidler utgjorde pr. 31.12.21 MNOK 481,4, der bankbeholdning utgjorde MNOK 437,5 hvorav MNOK 5,8 er bundne midler for skattetrekk.

Netto kontantstrøm fra drift var pr. 31.12.21 MNOK -55,5. Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var MNOK -1 463,7 pr. 31.12.21. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter utgjorde MNOK 1 955,7.

Balanseført verdi av langsiktig gjeld var pr. 31.12.21 MNOK 1 868,5.

Annen kortsiktig gjeld var MNOK 468,2 pr. 31.12.21 bestående av leverandørgjeld, skyldige offentlige avgifter, kortsiktig gjeld til eiere, påløpte kostnader og forskudd fra kunder.

Ansatte

Havila Kystruten hadde pr. 31.12.21 288 ansatte som skal segle den klassiske kystruten og 22 ansatte i administrasjonen.

