Havila Kystruten AS: Informasjon knyttet til selskapets finansiering

Selskapets finansiering er vanlig i selskaper som Havila Kystruten. Selskapets skip er finansiering gjennom leasingavtaler over en avtalt periode. Havila Kystruten har tilbakekjøpsrett etter to år fra levering av hvert skip og tilbakekjøpsplikt etter 10 år.

Selskapets finansiering er gjort med leasingselskaper registrert i Hong Kong for Havila Capella og Havila Castor og i Irland for Havila Polaris og Havila Pollux. Som følge av at de to første skipene er leaset gjennom selskaper utenfor EU har selskapet søkt og fått tillatelse fra Nærings- og Fiskeridepartementet til å registrere skipene i Norge. Havila Capella seiler dermed under Norsk flagg i henhold til norsk lovgivning (Sjøloven). Det er planen for alle skipene. Inntil de er levert, eies skipene av Tersan verftet i Tyrkia.

Situasjonen som er oppstått er uheldig for Havila Kystruten som innretter seg etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser som norske og andre lands myndigheter iverksetter. Eier av selskapene i Hong Kong og Irland er russiske GTLK. GTLK er ikke sanksjonert og hindrer dermed ikke Havila Kystruten og våre forretningsforbindelsers normale forretningsmessige aktiviteter. Transaksjoner knyttet til finansieringen med leasingselskapene i Hong Kong og Irland, går gjennom velrennomerte europeiske banker.

Havila Kystruten har løpende kontakt med norske myndigheter og sørger for nødvendig tilpasning til gjeldende tiltak og reguleringer. Selskapet følger situasjonen nøye og iverksetter de tiltak selskapet finner nødvendige til enhver tid og vil holde markedet orientert om endringer som påvirker selskapets finansiering.

Kontakter:

Adm dir Bent Martini, +47 905 99 650

Finansdir Arne Johan Dale, +47 909 87 706

