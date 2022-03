English Danish

SELSKABSMEDDELELSE

Odense, 28. marts 2022

Selskabsmeddelelse nr. 34 - 28-03-2022

Danish Aerospace Company A/S udsender årsrapport for 2021

Bestyrelsen for Danish Aerospace Company A/S (DAC) har i dag godkendt årsrapporten 2021. Rapporten er revideret.

Hovedpunkter for årsregnskabsåret 2021

Omsætningen udgør DKK 20,4 mio.

Driftsindtjening (EBITDA) andrager DKK 2,2 mio.

DAC’s egenkapital andrager DKK 19,7 mio. pr. 31. december 2021.

DAC’s pengestrøm blev signifikant styrket i 2021.

Selskabet har leveret to flight modeller af FERGO-rumcyklerne til NASA.

NASA har bestilt endnu en FERGO-rumcykel.

DAC’s kontrakt på udvikling af det kombinerede E4D-motionsudstyr for ESA, er blevet udvidet med ekstra krav og funktionalitet.

ESA har endvidere bestilt endnu en E4D-flight model samt yderligere reservedele.

DAC har afsluttet deltagelsen af NORDIN 2020 Cohort projektet for at udforske mulighederne for samarbejde omkring wearables- og rumteknologi i Indien. Det har givet anledning til nye samarbejdsmuligheder, som nu forfølges.

Omsætning og indtjening er i 2021 i nogen grad forsat påvirket af COVID-19 pandemien, der skabte forsinkelser i visse projekter med heraf følgende forskydning af omsætning og indtjening fra 2021 til 2022.

I 2022 forventer Danish Aerospace Company en omsætning i niveauet DKK 24-27 mio. og et driftsresultat (EBITDA) i niveauet DKK 3-4 mio.



Danish Aerospace Company realiserede en driftsindtjening før afskrivninger (EBITDA) på MDKK 2,2. Resultat før skat på MDKK 0,4. Selskabets egenkapital andrager MDKK 19,7 pr. 31. december 2021.

Selskabets omsætning faldt en smule i 2021 til MDKK 20,4, hvilket primært skyldes forsinkelser i aktiviteter og indgåede kontrakter. Set i lyset af COVID-19 finder ledelsen det meget tilfredsstillende, at selskabet endnu engang ikke har mistet en eneste ordre i perioden. Resultatet er dog stadig påvirket af forsinkelser grundet pandemien, hvilket konkret har medført at en del af omsætningen på omkring MDKK 1,7 og hertil relateret indtjening på lidt over MDKK 0,8 har skubbet sig ind i 2022.

Udvikling af NASA’s nye FERGO rumcykel og af E4D for ESA, samt andre kontrakter forsatte overordnet set planmæssigt dog med mindre forsinkelser. Selskabet har, i løbet af efteråret, sendt 2 færdige FERGO flight modeller til NASA, hvoraf den første forventes opsendt til den Internationale Rumstation sidst på foråret. NASA har endvidere bestilt en tredje flight model af FERGO rumcyklen. ESA har, i løbet af året, substantielt udvidet E4D kontrakten; først med indførelse af ekstra krav og funktionaliteten i E4D, samt tilhørende software-værktøjer, samt senere, med bestilling af endnu en E4D flight model og yderligere reservedele.

Salgsfremmende- og forretningsudviklingsaktiviteterne har i årets første 3 kvartaler været kraftigt påvirket af COVID-19, men er så småt kommet i gang i årets sidste kvartal. Dette har lagt en naturlig dæmper på selskabets forretningsudviklingsaktiviteter i årets første halvdel, men til trods for dette, har der været en pæn tilgang af nye kontrakter, forlængelser og tillæg til eksisterende udviklings- og servicekontrakter.

Den rivende udvikling på det kommercielle bemandede rummarked, specielt i USA med suborbital bemandede flyvninger og planer om kommercielle rumstationer og rumstationsmodel, danner grobund for et voksende potentielt marked for Selskabets motions-, helbredsovervågnings- og wearable-teknologier.

Danish Aerospace Company har i 2021 afsluttet deltagelsen af NORDIN 2020 Cohort projektet for at udforske mulighederne for samarbejde omkring wearables- og rumteknologi i Indien. Det har givet anledning til nye samarbejdsmuligheder, som nu skal forfølges yderligere.

I tråd med Selskabets strategi for udvikling af wearables-teknologi til ekstreme miljøer på Jorden er der opnået støtte fra EU’s Forsvarsfond (European Defense Industrial Development Program 2020 (EDIDP) til deltagelse i CUIIS-projektet (Comprehensive Underwater Intervention Information System), sammen med firmaer og forskningsinstitutioner fra seks andre lande. Projektet skal udvikle undervandsteknologi med sensorer, overvågnings- og kontrolsystemer til militære dykkere. Projektet starter for alvor i 2022.

Kort inden året udgang fik Selskabet, i samarbejde med dets joint-venture Aquaporin Space Alliance ApS (ASA), tilsagn om støtte fra ESA’s GSTP (General Support Technology Program) til udvikling af en fuld prototype af et fremtidigt vandrensningssystem til rummet, kaldet WRU - Water Recovery Unit. Aktiviteterne forventes nu at starte engang i 2022

Selskabet bestod igen i år det regelmæssige tilsynsaudit, som er et check af selskabets AS/EN9100 standard, rev. D kvalitetsstyringssystemsgodkendelse, af Bureau Veritas, og er dermed fortsat et af få rumfirmaer i Danmark med denne certificering.

Til trods for pandemien og de mange varierende udfordringer der har været i løbet af året, har Selskabets medarbejder formået at opretholde en flot arbejdsmoral og effektivitet i arbejdet, således at de mange projekter har formået at flytte sig fremad.

Forventninger til regnskabsåret 2022

Danish Aerospace Company forventer en noget højere omsætning og driftsindtjening i 2022. Selskabet arbejder målrettet med nye interne udviklingsprojekter til lovende områder inden for rumfart og til det kommercielle marked for ekstreme miljøer. Leveringsforsinkelser på komponenter og materialer forventes at kunne påvirke udviklingen i 2022, primært ved at visse aktiviteter forsinkes pga. leveringsforsinkelser. I 2022 forventer Danish Aerospace Company følgende:

En omsætning i niveauet DKK 24-27 mio.; og

Et driftsresultat (EBITDA) i niveauet DKK 3-4 mio.

Danish Aerospace Company A/S afholder generalforsamling den 27. april 2022 og forventer at offentliggøre halvårsrapport 2022 den 29. august 2022.

Vedhæftet fil: DAC årsrapport 2021 (Farveversion)

Selskabets endelige reviderede årsregnskab vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside den 27. april 2022 via nedenstående link:

https://www.danishaerospace.com/da/investor-relations

Kontakt venligst nedenstående, for yderligere oplysninger:

Danish Aerospace Company A/S:

Bestyrelsesformand Niels Heering

Mobil: 40 17 75 31

Thomas A.E. Andersen, CEO

Mobil: 40 29 41 62

Mail: ta@danishaerospace.com

Certified Adviser:

Gert Mortensen, Partner

Baker Tilly Corporate Finance P/S

Tlf.: 33 45 10 00

www.bakertilly.dk

Om Danish Aerospace Company A/S:

Danish Aerospace Company er en højteknologisk virksomhed, der arbejder med avanceret medicinsk udstyr, og andre tekniske områder, primært inden for rumfart og andre ekstreme miljøer.

Selskabets produkter er baseret på mange års specialiseret forskning og udvikling. Dette består i design, integration og anvendelse af såvel nye som etablerede medicinske teknologier til de udfordringer og anderledes betingelser, der findes i rummets vægtløshed. Disse produkter er med til at bringe teknologien fra rumfart, og erfaring fra ophold i rummet, ned på Jorden til gavn for almindelige mennesker.

Danish Aerospace Company beskæftiger ingeniører og teknikere indenfor både mekanik, elektronik og software der leverer avancerede tekniske produkter og teknisk service til vores kunder. De specialiserer sig i kundespecifikke design, udvikling, produktion, certificering, vedligeholdelse, afprøvning og drift af medicinsk udstyr til bemandet rumfart og andre ekstreme miljøer. Til dato er omkring 3,2 ton af firmaets udstyr blevet sendt i rummet.

Firmaets kvalitetssystem er certificeret i henhold til BS EN ISO 9001:2015, BS EN 9100:2018 teknisk ækvivalent med AS9100D, som er den anerkendte standard på området.

www.DanishAerospace.com

Vedhæftet fil