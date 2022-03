L'homme d'affaires dominicain Jairo Gonzalez renforce ses relations commerciales internationales

German French Spanish

MIAMI, 28 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le mercredi 23 mars 2022, Jairo Gonzalez MA, PDG de Harvest Trading Cap a eu l'honneur d'être l'invité spécial de M. Yossi Abadi, Consul honoraire du Salvador en Israël lors du cocktail « Ties of Friendship » entre Israël et le Salvador, qui s'est tenu au Sheraton President Hotel. L'événement a été célébré dans le but de renforcer les relations amicales et les échanges commerciaux entre les deux nations.



Jairo Gonzalez s'est rendu de la République dominicaine à la ville de San Salvador pour participer à cette cérémonie sans égal au cours de laquelle il a assisté à la nomination de M. Yossi Abadi Consul honoraire du Salvador en Israël, catégorisé par le magazine Forbes comme « l'Israélien le plus reconnu d'Amérique centrale » et « l'un des leaders de l'opinion en Amérique latine pour sa vision sociale ».

M. González en continuité avec le plan de développement éducatif des technologies blockchain en collaboration et en représentation de la Jerusalem Fondation présidée par le Dr Laura Ventura, a profité de cet événement pour exprimer aux entrepreneurs locaux et internationaux, responsables et autres invités spéciaux les progrès et les projections qu'ils souhaitent continuer à développer pour la croissance dans le domaine des nouvelles technologies financières (Fintech) .

Parmi les invités spéciaux figuraient le vice-président en exercice du gouvernement de la République du Salvador, le Dr Felix Augusto Antonio Ulloa, le directeur de la reconstruction du tissu social, M. Carlos Marroquin, la secrétaire à l'Innovation de la présidence de la République du Salvador, Mme Claudia Larin, l'ambassadeur du Mexique au Salvador, M. Ricardo Cantu Garza, le maire de Tepecoyo, Janet Gonzalez et l'adjoint au département de Santa Ana, M. Jose Safie.

De même, le PDG de Binance, Changpeng Zhao. Binance est l'une des sociétés d'échange de crypto-actifs les plus populaires au monde et ses crypto-monnaies BNB sont l'une des plus échangées sur le marché, derrière Bitcoin, Ethereum et Tether.

Cet événement est l'expression de l'amitié de deux grands peuples et de leur désir de solidarité, de rapprochement, de culture, d'échanges économiques, de visions et de traditions.

« En moins de trois ans, le Salvador a connu l'une des transformations les plus historiques que nous ayons connues ces dernières décennies. Le Salvador est passé du statut de pays le plus violent au monde à celui de pays regorgeant d'opportunités. Il est passé d'un pays de peur à un pays d'espoir, » a commenté Yossi Abadi.

« Le Salvador, qui est le premier pays à reconnaître le Bitcoin comme monnaie légale, a non seulement marqué l'histoire, a non seulement brisé des paradigmes, mais a également transformé son territoire en un aimant pour les investisseurs de haut vol », a-t-il ajouté.

Conscient des besoins et des difficultés qui représentaient la nation salvadorienne, laissant la place au développement de nouvelles technologies et à l'expansion pour les grands entrepreneurs et les investisseurs internationaux, Israël et le Salvador peuvent, dans ce contexte, générer une alliance extraordinaire, une alliance entre la nation Bitcoin et la nation start-up.

