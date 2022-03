Voltalia lance la construction de SSM3 à 6, nouvelle centrale solaire de 260 mégawatts, au sein du complexe de Serra Branca au Brésil

English French

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce aujourd’hui le démarrage de la construction de SSM3-6, faisant franchir un nouveau cap au complexe de Serra Branca : 80% de son potentiel de 2,4 gigawatts est désormais en construction ou en exploitation.

Voltalia lance la construction de la centrale solaire SSM3-6 (Solar Serra do Mel 3, 4, 5 et 6). D’une puissance de 260 mégawatts, la centrale commencera à produire au cours du premier semestre 2023.

La centrale SSM3-6 est adossée à un contrat de vente d’électricité de 14 ans1 avec Copel, une utiliy brésilienne par ailleurs partenaire historique de Voltalia :

Copel est depuis 2015 le partenaire de Voltalia dans le parc éolien SMG (108 mégawatts) en tant qu’actionnaire minoritaire.

Copel s’est en 2021 porté acquéreur de 100% des parcs éoliens VSM2 et VSM4 (187 mégawatts au total), dont la maintenance continera d’être assurée par Voltalia sur le long terme 2 .

. Copel est l'un des acheteurs d’électricité du parc solaire SSM1&2 (pour 270 mégawatts), actuellement en construction3.

SSM3-6 fait partie du complexe de Serra Branca. Entièrement développé par Voltalia et situé dans l'État brésilien du Rio Grande do Norte, Serra Branca est le plus grand complexe éolien et solaire au monde avec une capacité potentielle de 2,4 gigawatts. Voltalia est l’actionnaire de contrôle d'une partie importante des projets situés dans le complexe, les autres projets étant cédés à des partenaires. Dans tous les cas, Voltalia assure tout ou partie des services associés au développement, à la construction et à la maintenance des centrales cédées ou conservées.

Propriété Technologie Statut Capacité (en MW) Développé et appartenant à Voltalia Eolien Exploitation 624 Développé et vendu par Voltalia Eolien Exploitation 555 Sub total 1179 Développé et appartenant à Voltalia Solaire Construction 580 Développé et vendu par Voltalia Eolien Construction 206 Sub total 786 En développement par Voltalia Solaire & Eolien En développement ~500 Grand Total ~2,400

Serra Branca génère l'une des énergies les plus compétitives du pays. Le site bénéficie en effet de niveaux exceptionnels de vent et d’ensoleillement. De plus, les deux sources d'énergie sont complémentaires puisque le vent souffle principalement la nuit à Serra Branca. Les projets du complexe profitent enfin d'infrastructures communes (connexion au réseau et accès) et de synergies opérationnelles. Ainsi, la construction de SSM3-6 (260 mégawatts) prolongera celle en cours de SSM1&2 (320 mégawatts). Dans un second temps SSM3-6 sera exploitée et maintenue par les équipes de Voltalia en charge du reste de ce complexe géant.

« Avec le lancement de la construction de SSM3-6, Voltalia continue de faire monter en puissance son complexe de Serra Branca, seul ou aux côtés de partenaires tels que Copel. C’est désormais plus de 80% du potentiel de ce site de 2,4 gigawatts qui est en exploitation ou en construction », déclare Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

Prochain rendez-vous : Revenus du premier trimestre 2022, le 20 avril 2022 (après bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 1,7 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 11,1 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de plus de 1 300 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables. Loan Duong, Directrice Communications & Relations investisseurs

Email : invest@voltalia.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00 Actifin

Relations Presse : Jennifer Jullia

jjullia@actifin.fr . T. +33 (0)1 56 88 11 11











1 Communiqué du 9 septembre 2020

2 Communiqué du 18 mai 2021

3 Communiqué du 2 mars 2020





Pièce jointe