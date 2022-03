Intelligence Artificielle : Esker continue d’innover au service de l’automatisation des processus de l’entreprise avec l’obtention d’un nouveau brevet aux Etats-Unis

LYON, le 28 mars 2022 — Esker, plateforme cloud mondiale d’automatisation des cycles de gestion qui valorise les métiers de la finance et du service clients, annonce aujourd’hui l’obtention d’un brevet auprès du Bureau Américain des Brevets (U.S. Patent & Trademark Office) pour sa technologie d’automatisation du découpage de lots documentaires.



Dans le cadre de l’automatisation du traitement des factures fournisseurs, le scan des factures papier reste une tâche fastidieuse pour les équipes comptables. En entreprise, ces documents sont généralement numérisés par lot pour produire un unique fichier, contenant une succession de factures, elles-mêmes étant composées d’une ou plusieurs pages. Dès lors, comment faire pour identifier unitairement chaque facture à partir de ce fichier unique ? Chaque jour, un trop grand nombre de collaborateurs en entreprise perd un temps précieux à identifier individuellement et manuellement chaque facture. Une tâche sans valeur ajoutée, abrutissante mais pourtant nécessaire. C’est précisément le problème auquel Esker répond grâce à cette technologie d’intelligence artificielle nouvellement brevetée.

Ce nouveau dépôt de brevet s’inscrit dans la stratégie globale d’investissement en Recherche & Développement qu’Esker a initié il y a plus de 10 ans. D’apparence simple, l’automatisation du découpage de lots documentaires par une IA a nécessité à Esker plus d’un an de recherche sur les réseaux de neurones. Totalement opérationnelle et parfaitement fiabilisée, il ne fait maintenant plus aucun doute que l’IA peut (enfin !) s’attaquer aux tâches récurrentes, chronophages et fastidieuses du back office. En investissant dans ces technologies, Esker accélère le traitement des factures fournisseurs pour améliorer la relation fournisseur et augmenter la productivité ainsi que la satisfaction des équipes comptables en les libérant de tâches à faible valeur ajoutée.

"Cette nouvelle technologie reflète parfaitement l’expertise d’Esker dans le domaine de l’intelligence artificielle. Elle permet aux entreprises de rationaliser leurs processus métiers, de réduire le risque d’erreur et de gagner en efficacité. Concrètement, cette innovation élimine les heures consacrées à la gestion manuelle des lots documentaires et contribue ainsi à l’amélioration des délais de paiement. Elle s’inscrit dans notre objectif de simplification des flux de l’entreprise en facilitant la gestion des factures, sans pour autant perturber les processus de collaboration établis avec les fournisseurs et les clients." déclare Jean-Jacques Bérard, Vice-président Recherche et Développement d’Esker. "L’innovation fait partie intégrante de l’ADN d’Esker. Sans dévoiler nos axes de recherche, nous sommes dans l’attente de la validation de deux autres brevets sur notre moteur d‘IA auprès de l’USPTO. L’effort porté sur les technologies d’automatisation est une des clés de notre succès. A l’heure où les directions financières jouent un rôle de plus en plus central dans la transformation numérique des entreprises, il est primordial de leur permettre de se concentrer sur les missions les plus stratégiques. L’automatisation permet de remettre les enjeux métiers et humains au centre des priorités business." déclare Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d’Esker.

Cette technologie est disponible au sein de l’ensemble des solutions d’Esker.

USPTO : U.S. Patent & Trademark Office





À propos d’Esker



Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises et renforce la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent de gagner en productivité et d’améliorer la visibilité sur son activité, tout en renforçant la collaboration avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 133,7 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021, dont 2 tiers à l’international.







Pièce jointe