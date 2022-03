Sword Group : INFORMATION SUR LE NOMBRE D’ACTIONS ET LE NOMBRE DE DROITS DE VOTE AU 28/02/2022

English French

INFORMATION SUR LE NOMBRE D’ACTIONS ET LE NOMBRE DE DROITS DE VOTE AU 28/02/2022



Nombre total d’actions : 9 544 965



Nombre de droits de votes théoriques : 9 544 965



Nombre de droits de votes exerçables : 9 535 428



Dividende

10 € brut par action sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale Annuelle - Ex-date : 29 avril 2022 - Paiement : 3 mai 2022



Calendrier

26/04/22

Publication du Chiffre d’Affaires du 1er trimestre 2022

28/07/22

Publication du Chiffre d’Affaires du 2ème trimestre 2022

A propos de Sword Group

Sword, c’est 2 300+ spécialistes en IT/Digital & Software actifs sur les 5 continents, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.

Sword possède une solide réputation dans l’édition de logiciels et dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Sword optimise vos processus et valorise vos données.

Marché de cotation Euronext Paris Compartiment B

Code ISIN FR0004180578

ICB 9530 Logiciels et Services Informatiques

Indices CAC® Small CAC® Mid & Small CAC® All-Tradable CAC® All-Share

Pour plus d'information : relationsfinancieres@sword-group.lu

Sword Group SE - 2, Rue d'Arlon L8399 Windhof

