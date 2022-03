Les syndicats du Canada accueillent l’entente tant attendue de l’Ontario sur les services de garde

OTTAWA, 28 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada accueillent favorablement l’entente enfin signée aujourd’hui visant à réduire le coût des services de garde à l’enfance pour les parents de l’Ontario accablés par l’inflation et célèbrent les progrès qui permettront de mettre en place un programme de services de garde à l’enfance à prix abordable à l’échelle nationale.



« Ce fut la dernière des 13 ententes à être signées et les négociations ont eu lieu jusqu’à la toute fin. Mais les parents de l’Ontario poussent un soupir de soulagement aujourd’hui que ça se concrétise finalement », déclare Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Avec la conclusion de cette entente tant attendue, nous sommes maintenant sur la bonne voie pour mettre en place un programme pancanadien d’apprentissage et de garde des jeunes enfants à prix abordable, dans toutes les provinces et tous les territoires de notre pays. »

Madame Bruske a également salué les personnes qui ont travaillé avec acharnement depuis si longtemps pour que la garde d’enfants à prix abordable devienne une réalité au Canada.

« Soyons reconnaissants envers les militantes et militants du mouvement syndical et des services de garde à l’enfance, ainsi que les parents, qui ont travaillé sans relâche pendant des décennies pour maintenir la garde d’enfants à l’ordre du jour et pour faire pression sur les gouvernements pour qu’ils agissent dans le bon sens », indique Madame Bruske. « Ce fut extrêmement frustrant de voir les premiers ministres provinciaux conservateurs se traîner les pieds alors que tant de parents peinent à payer des frais de garderies extrêmement élevés, mais l’aide viendra très bientôt soulager les parents partout au pays. »

Madame Bruske indique que bien que l’annonce d’aujourd’hui sera grandement appréciée par les parents en difficulté, ces nouveaux investissements doivent également être utilisés pour accroître le nombre de places et assurer l’accès à des services de garde de qualité à un plus grand nombre de familles.

« Maintenant que des ententes sont désormais conclues dans tout le pays, la prochaine étape consiste à garantir que les services de garde à l’enfance à prix abordable sont inscrits dans la loi et obtiennent un financement durable pour élargir le programme et garantir que tous les parents aient accès à des services publics de garde de qualité et à but non lucratif », conclut Madame Bruske. « Les détails contenus dans les 13 ententes seront déterminants pour nous assurer de bâtir un programme pancanadien de services de garde à l’enfance sur lequel les générations futures de familles pourront compter. »

