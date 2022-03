La fondation Rexall Care Network lance une campagne dans les pharmacies Rexall afin de soutenir les initiatives de la Société canadienne de la SP destinées aux proches aidants

English French

TORONTO, 28 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société canadienne de la sclérose en plaques a fait l’annonce aujourd’hui d’un partenariat avec la fondation Rexall Care Network relativement à une nouvelle campagne – à savoir la « Bubble Campaign » – à l’occasion de laquelle la fondation espère amasser 120 000 $ en vue d’appuyer les initiatives que met en œuvre la Société de la SP pour soutenir les proches aidants. Dans le cadre de cette campagne, qui se tiendra du 27 mars au 30 avril prochains, les clients des 390 pharmacies Rexall réparties au pays qui souhaitent apporter leur soutien aux proches aidants des personnes atteintes de sclérose en plaques (SP) auront la possibilité, lorsqu’ils passeront à la caisse, de faire l’achat d’une « bulle » ou d’arrondir leur facture au dollar le plus près.



« La fondation Rexall Care Network est déterminée à prêter main-forte aux Canadiens et aux Canadiennes qui vivent avec la SP – soit plus de 90 000 personnes – ainsi qu’à leur famille et à leurs collectivités. Les fonds que nous remettrons à la Société canadienne de la SP nous permettront de contribuer au soutien des aidants des personnes atteintes de SP et d’aider ainsi ces derniers à soutenir leur proche aux prises avec la SP », a expliqué Frank Monteleone, président du conseil d’administration de Rexall Care Network.

Les proches aidants jouent un rôle essentiel en ce qui a trait à la santé et au bien-être des gens qui ont la SP. Il importe donc au plus haut point que nous les aidions à demeurer en santé, et ce, tant sur le plan physique qu’émotionnel. La Société de la SP offre plusieurs ressources et programmes à l’intention des proches aidants des personnes atteintes de SP ou d’une maladie connexe, dont le Programme de soutien entre pairs, de même qu’un groupe de soutien en ligne. Grâce aux fonds que lui versera la fondation Rexall Care Network, la Société de la SP sera en mesure d’accroître l’ampleur de ces initiatives et de proposer aux proches aidants des webinaires informatifs; un guide à consulter en ligne ou à imprimer à l’intention des soignants, qui comprendra des ressources et des outils variés; une série de vidéos et de balados; et une bibliothèque de documents à consultation rapide.

« Notre organisme multiplie les efforts pour fournir des ressources et des services à tous les gens de notre pays qui sont touchés par la SP, y compris les proches aidants. La campagne que tiendra généreusement la fondation Rexall Care Network permettra à la Société de la SP d’améliorer les outils qu’elle met à la disposition des proches aidants, de renforcer les liens qu’elle établit avec ceux-ci et d’apporter ainsi à ces véritables héros un soutien essentiel », souligne Pam Valentine, présidente et chef de la direction de la Société canadienne de la SP.

Près de la moitié des Canadiens et des Canadiennes de 15 ans et plus ont déjà, à un moment ou à un autre, pris soin d’un proche ou d’un ami âgé ou aux prises avec une maladie chronique ou des incapacités. Comme la population est vieillissante et que le taux d’incapacité augmente avec l’âge, et vu que les familles sont moins nombreuses qu’auparavant, de plus en plus de gens devront assumer un rôle de proche aidance. La fondation Rexall Care Network a pour but de veiller à la santé et au bien-être des proches aidants en favorisant l’autonomie de ces derniers grâce aux ressources et à l’information qu’elle leur procure, et en appuyant financièrement les organismes qui offrent du soutien aux proches aidants, comme la Société canadienne de la SP.

Du 27 mars au 30 avril prochains, rendez-vous dans une pharmacie Rexall pour participer à la « Bubble Campaign » et manifester ainsi votre soutien envers les proches aidants de notre pays qui prennent soin d’une personne atteinte de SP. Pour trouver une pharmacie Rexall près de chez vous, veuillez cliquer sur le lien suivant : rexall.ca/storelocator/.

À propos de la fondation Rexall Care Network

La fondation Rexall Care Network constitue un organisme sans but lucratif prorogé sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. Depuis 2002, Rexall contribue au renforcement et au dynamisme des collectivités en apportant son soutien à bon nombre d’organismes de bienfaisance. Au cours des 17 dernières années, elle a investi plus de 15 millions de dollars au profit des collectivités en soutenant des programmes et des services destinés aux enfants et aux personnes âgées d’un bout à l’autre du pays. À la fin de 2018, Rexall a entrepris de réévaluer le mandat de sa fondation en vue de tirer davantage profit de sa plateforme de dons et de maximiser l’impact social de ses activités. Rexall s’est efforcée de trouver une cause qui lui ressemble en tant qu’entreprise et qui reflète ce qui importe pour son personnel et sa clientèle – et c’est la cause des proches aidants qu’elle a décidé de servir. Pour obtenir plus d’information sur la fondation Rexall Care Network, visitez le rexall.ca/carenetwork.

À propos des pharmacies Rexall

Établie depuis plus d’un siècle, l’entreprise Rexall est reconnue dans l’industrie des pharmacies, son histoire ayant été marquée par le dynamisme, l’innovation et la croissance, de même que par le souci qu’elle a toujours eu de la santé et du bien-être des Canadiens et des Canadiennes, à qui elle offre des services individualisés et personnalisés. Comptant 390 pharmacies au pays, Rexall emploie quelque 8 500 employés qui procurent des soins et des services exceptionnels à leurs clients. Rexall fait partie du Rexall Pharmacy Group, en plus d’être un fier membre de l’entreprise pharmaceutique McKesson Corporation. Pour obtenir plus d’information sur Rexall, visitez le rexall.ca.

À propos de la sclérose en plaques et de la Société canadienne de la SP

Le Canada affiche l’un des taux de sclérose en plaques les plus élevés du monde. Chaque jour, en moyenne, douze personnes de notre pays reçoivent un diagnostic de SP. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune chronique ciblant le système nerveux central (cerveau et moelle épinière). La SP est considérée comme une maladie épisodique, c’est-à-dire qu’elle se caractérise par la survenue de troubles invalidants dont la gravité et la durée varient et qui sont souvent suivis par des phases de rémission. Cette affection peut aussi se présenter sous une forme progressive. Elle se manifeste généralement chez des personnes âgées de 20 à 49 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. La Société de la SP procure du soutien et de l’information aux personnes qui ont la SP ou qui sont touchées par cette maladie et elle défend les droits et les intérêts de ces gens. Elle subventionne par ailleurs la recherche sur la cause et le remède de la SP en vue de nous rapprocher d’un monde sans SP. Pour obtenir plus d’information sur la sclérose en plaques ou sur la Société de la SP, pour vous impliquer auprès de notre organisme ou pour faire un don afin de soutenir les personnes de notre pays atteintes de SP et leurs proches, rendez-vous à scleroseenplaques.ca ou composez le 1 800 268-7582.

PERSONNE-RESSOURCE :

Ian Royer

Société canadienne de la SP

437 290-8810

ian.royer@mssociety.ca